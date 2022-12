Ovako su se hranili naši preci: Slovenska dijeta je apsolutni hit, skida 5 kg za mesec dana

Sve više jača trend u nutricionizmu koji nas podstiče da jedemo grupu namirnica i jela kojima su se hranili ‘naši preci’.

Teorija je ta da smo genetski predodređeni za određeni tip ishrane koji lakše pada našem organizmu, lakše je prerađujemo i bolje se slaže s našim metabolizmom. Tako neke namirnice, iako mogu biti zdrave, ako dolaze iz dalekih nam zemalja zapravo mogu da opterete naše telo i u njemu izazvati hemijska jedinjenja koja će nam samo usporiti metabolizam te tako dovesti do gomilanja kilograma.

Dakle, zapravo bismo mi koji živimo na područjima koja su istorijski tradicionalno naseljavali Sloveni trebalo da jedemo tradicionalnu slovensku hranu, jela i namirnice. Ali šta to tačno znači?

Slovenska ishrana

Sloveni su isprva bili stočarska plamena, a zatim plemena koja su se bavila uzgojem žitarica. Zbog toga je jako preporučljivo da umesto pirinča jedemo ječam, speltu i pšenicu, kao i da obogatimo hranu semenkama kao što su one lana i kukuruza. Iako su chia semenke možda popularne, ni izbliza nisu toliko ‘lokalne’ kao one lana ili bundeve.

Tradicionalno je slovenska ishrana, zbog jakih zima, predviđala i konzumaciju mesa i ribe, a naglasak je oduvek bio na kuvanom crvenom mesu. Tako bi trebalo da jedemo gulaše i mesne čorbe, naročito tokom hladnijeg doba godine. Uz to, nutricionisti preporučuju i da u ishranu uvrstimo kiseli kupus, cveklu, krastavce i paprike jer ukiseljena, odnosno fermentisana hrana podstiču probavu i uravnotežuju crevnu floru.

Što se tiče voća i povrća, potrudite se da ga jedete sezonski – dakle nemojte konzumirati jagode u decembru, a savetuje se i da konzumaciju tropskog voća nekarakteristično za ovo područje svedemo na minimum.

Primer jelovnika slovenske dijete:

Doručak: čaša kefira ili jogurta, hleb od spelte, mala kašičica sjemenki po izboru, na kockice isečena jabuka

Užina: Voćka po izboru

Ručak: Gulaš s crvenim mesom, hleb od heljde, spelta kao prilog

Večera: posuda cvekle, kriška hleba od spelte ili heljde sa sirnim namazom, malo dimljene šunke

Delovanje slovenske dijete

Slovenska dijeta ne traži brojanje kalorija već učenje o tome šta i kako intuitivno jesti. Izuzetno je važno shvatiti da možemo jesti koliko i kada želimo, samo da je to umereno i da se radi o nutritivno bogatim namirnicama koje hrane i neguju naš organizam. Slovenska dijeta ne bi trebalo da opteretiti organizam i trebalo bi da poboljša probavu, ubrza metabolizam i smanji upalne procese u telu, što će uz kombinaciju fizičke aktivnosti dovesti do mršavljenja – čak do 5 kg za mesec dana!

