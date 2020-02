Zbog korona virusa Italija uvodi rigorozne mere (video)

Guverner italijanske regije Lombardije Atilio Fontana obustavio je sve manifestacije i događaje na javnim, ali i privatnim mestima radi zaustavljanja širenja koronavirusa. Zabrana uključuje sve kulturne, rekreativne, sportske, ali i verske događaje.

#Milano residents stacking up in fear of #Coronavirus spread, ready to lock down in their homes. No panic but the stress is in the air. pic.twitter.com/jfYnoE2y3Q

U sklopu toga biće zatvoreni i muzeji i druge kulturne institucije, crkve i druge verske službe, za šta su sve biskupije primile naredbu, prenosi „Jutarnji list“ pisanje italijanskih medija. Regionalni većnik Đulio Galera je za „Korijere dela sera“ rekao da se razmatra i mogućnost da se zatvore i trgovine.

US woman from the Diamond Princess Cruise flight admits on national TV they both lied about not having coronavirus symptoms and got on a plane to Omaha.

❗️Retweet & Spread This EVERYWHERE. These 2 NEED to be arrested. 🚨#coronavirus #diamondprincess #covid19 pic.twitter.com/BxRU881Zmh

