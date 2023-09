Doktorka jela banane svaki dan tokom cele jedne nedelje: Evo šta joj se dogodilo sa telom

Za banane se veruje da su jedna od najboljih grickalica iz prirode, ali one nisu samo pristupačne i ukusne, već imaju još niz prednosti.

„Banane su skrobno voće koje je bogato vitaminima i mineralima. One su dobar izvor vlakana, vitamina B6, ali imaju i vitamin C, kalijum i mangan. One obezbeđuju zdrav izvor ugljenih hidrata koji vam pomažu u održavanju nivoa energije tokom dana“, ističe Maksin Smit, registrovani dijetetičar-nutricionista u Kliničkom centru u Klivlendu.

Ova nutricionistkinja posebno skreće pažnju na jedan istaknut hranljivi sastojak prisutan u bananama: „Kalijum je važan nutrijent koji pomaže pravilnu kontrakciju mišića, uključujući i srčani mišić. Kalijum je važan i za kontrolu krvnog pritiska i podržaca zdravu funkciju bubrega“.

Ona dodaje i da bi neki ljudi ipak trebalo da povedu računa u unosu banana! „Ako vam bubrezi ne funkcionišu kako treba, pitajte svog lekara da li možda treba da ograničete unos hrane bogate kalijumom, kao što su banane. Previše banana može da dovede do nakupljanja kalijuma u telu, što može da bude opasno po vaše zdravlje“, kaže Smit.

Koliko je često zdravo jesti banane?

Smit ističe da je postizanje ravnoteže ključno i da je neophodno jesti raznovrsno voće i povrće. „Ne postoji posebna preporuka za broj banana na nedeljnom nivou. Umerenost je zlatna. Ciljajte na otprilike tri porcije voća na dan“, savetuje ona.

Kakve sam promene primetila nakon što sam jela banane svaki dan?

Dr Varakalo je konzumirala banane svaki dan tokom cele jedne nedelje – ona ih je jela u sirovom obliku, ali je eksperimentisala i sa receptima kao što su jednostavan smuti ili palačinke od banana ili ih je kombinovala sa borovnicama i granolom, te sa parčetom tost hleba i bademovim puterom.

1. Redovno konzumiranje banana u mojoj ishrani rezultiralo je doslednijim i lakšim varenju

Osećala sam manju nadutost i imala sam redovnu probavu!

Postoji staro verovanje da banane mogu da izazovu zatvor, ali sa naučne tačke gledišta to nije tačno.

„Banane sadrže rastvorljiva i nerastvorljiva vlakna koja pomažu u održavanju redovnog pražnjenja creva. Vlakna iz banana su dragocena, ona su kao đubrivo za zdrave bakterije u našim crevima. Sada znamo da su zdrave crevne bakterije važne za optimizaciju zdravlja naših creva, za dobro varenje i apsorpciju hrane“, ističe nutricionistkinja Smit.

2. Imala sam više energije

Jedna od najvećih promena tokom moje banana nedelje bilo je primetno povećanje nivoa moje energije.

„Voće, generalno gledano, ima nezasluženo lošu reputaciju jer je glavni izvor ugljenih hidrata u šećera u ishrani. Ali, imajte na umu da ugljeni hidrati i šećeri iz celovite hrane kao što je voće deluju mnogo drugačije na organizam nego obrađeni ugljeni hidrati i šećer iz hrane poput slatkih pića, belog hleba, kolačića, slatkiša“, objašnjava Smit.

Bilo je primetno kako su mi prirodni šećeri iz banana dali energiju koja se razlikovala od prolazne snage koju dobijete od prerađenog šećera. Banane obezbeđuju stabilno oslobađanje energije, čineći da telo ne bude izloženo naglom padu energije i iscrpljivanju.

3. Bila sam mnogo bolje raspoložena

Banane su dobar izvor vitamina B6 i triptofana koji pomažu u proizvodnji serotonina, neurotransmitera povezanog sa regulacijom raspoloženja i kognitivnim funkcijama. Pošto telo ne proizvodi triptofan ni B6 vitamin prirodno, konzumiranje hrane bogate ovim komponentama postaje važno i definitivno može da poboljša to kako se trenutno osećate.

Šta treba uzeti u obzir pri čestoj konzumaciji banana?

Iako sam imala pozitivno iskustvo, pitala sam nutricionistkinju Smit o potencijalnim manama ako su banane isuviše često u našoj ishrani.

„Banane u poređenju sa drugim voćem imaju više kalorija i ugljenih hidrat. Na primer, banana od 10 cm ima približno isti broj kalorija i UH kao i jedna šolja bobičastog voća. Ako jedete previše banana, možete da povećate unos kalorija i UH, što bi mogao da bude problem ako pokušavate da držite težinu pod kontrolom ili imate problema sa visokim nivoom šećera u krvi“, akcentuje Maksin Smit.

(Blic Žena)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.