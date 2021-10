Imate li problema sa pamćenjem: Evo koja hrana će vam pomoći

Starost, moderan načina života i navike u ishrani mogu značajno da utiču na vašu sposobnost pamćenja. Počnite da konzumirate sledeće namirnice kako biste ublažili ovaj problem.

Jeste li znali da se mozak razvije do čak 80 odsto do treće godine života, a da do pete godine on dostigne svoj puni kapacitet? U eri modernizacije činimo mnoge greške koji smanjuju funkcije mozga, a da nismo ni svesni koliko one utiču na pamćenje.

Neke od grešaka su nedostatak sna, prekomerna upotreba mobilnih telefona i drugih elektroničkih uređaja i, naravno, ishrana. Ona i te kako igra značajnu ulogu u optimalnom funkcionisanju mozga. Namirnice koje treba uvrstiti u ishranu su:

Spanać

Svi znamo da je spanać, između ostalog, najbolji izvor gvožđa, a takođe je i jedan od najbogatijih izvora magnezijuma i folata. Oni nam pomažu da zadržimo kognitivne funkcije.

Žumance

Mnogi kritikuju prečesto konzumiranje žumanca jer povećava nivo holesterola. Međutim, znate li da je ono naročito bogato vitaminima D i B12, magnezijumom i cinkom koji ne samo da poboljšavaju sposobnost pamćenja, već i štite od ozbiljnih neuroloških bolesti kao što je na primer Alchajmerova bolest?

Jogurt

Univerzitet u Kaliforniji je sproveo istraživanje o ženama koje dvaput dnevno konzumiraju jogurt i primećeno je poboljšanje u radu njihovih mozgova. Jogurt je probiotik koji poboljšava rad creva, a odavno je poznato da postoji direktna veza između rada mozga i creva.

Riba

Riba je puna joda, selena i zdravih masti. Oni predstavljaju izuzetno korisnu hranu za mozak zato što poseduju materije potrebne za razvoj moždanih funkcija.

Orasi

Orasi su bogati izvor omega 3 masnih kiselina i polifenola koji smanjuju oksidativni stres i upale.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.