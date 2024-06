Jedan je od najvažnijih vitamina, a vegetarijanci ga ne podnose: Nalazi se samo u ove 3 namirnice

Neophodan je za normalno funkcionisanje tela

Vitamin B12 dobijamo iz životinjskih proizvoda kao što su meso, jaja i mleko. Ali veštački se dodaje i drugim proizvodima. Kao što pokazuju nedavna istraživanja, ova komponenta je veoma važna za normalno funkcionisanje tela i čak ima snažan uticaj na razvoj fetusa tokom trudnoće.

Nedostatak vitamina kod žena tokom perioda gestacije stvara potencijalnu pretnju detetu u budućnosti: dijabetes tipa 2 i druge metaboličke poremećaje.

Kako otkriti da telu nedostaje vitamin B12?

Simptomi nedostatka vitamina B12: oštećenje memorije, otežano disanje, žutilo kože, lošu cirkulaciju i promene raspoloženja.

Simptomi nisu kritični, pa retko obraćamo pažnju na njih, ali nedostatak vitamina dovodi do razvoja anemije, utiče na opšte emocionalno stanje. Vitamin B12 je uključen u metaboličke procese, hematopoezu, deo je nadbubrežnih hormona i podržava mnoge druge funkcije.

Kako vitamin B12 pomaže našem telu?

• stabilizuje nadbubrežne žlezde;

• aktivira metaboličke procese;

• pospešuje apsorpciju gvožđa;

• poboljšava reproduktivne funkcije tela;

• podržava funkcionisanje nervnog sistema;

• povećava broj crvenih krvnih zrnaca;

• pomaže u poboljšanju cirkulacije krvi.

Naučnici su došli do zaključka da nedostatak B12 u telu majke tokom gestacije dovodi do pogrešnog formiranja mehanizma za proizvodnju leptina kod dece. U pogledu opštih pokazatelja, nedostatak vitamina B12 je izražen u prekomernoj težini kod majki, ali deca su, naprotiv, rođena sa smanjenom težinom.

Leptin se naziva i hormonom sitosti, koji nam pomaže da shvatimo kada smo siti. Povećan nivo ovog hormona dovodi do činjenice da osoba stalno oseća glad, što dovodi do povećanja telesne težine. U ovom slučaju ne samo da povećavate težinu, već i spadate u rizičnu grupu. Prejedanje i povišeni nivoi leptina razvijaju rezistenciju na insulin, što će naknadno dovesti do razvoja dijabetesa tipa 2.

Kako odrediti nedostatak vitamina B12

Pored upečatljivog umora, nedostatak vitamina B12 u telu, ima i sledeće simptome:

• utrnulost i trnci u udovima, koji se javljaju zbog oštećenja nervnih završetaka;

• žutilo kože, što je pokazatelj niskog broja crvenih krvnih zrnaca;

• otečeni jezik čija se osetljivost znatno smanjuje;

• vrtoglavica i neravnoteža;

• gubitak pamćenja i zamućen vid.

Nedostatak vitamina B 12 utiče na proizvodnju serotonina i dopamina, tako da osoba može iskusiti depresiju i anksioznost.

Šta uzrokuje nedostatak vitamina B12

Iako se mehanizam za dobijanje hranljivih sastojaka razlikuje za svaku osobu, postoji nekoliko faktora koji smanjuju nivo vitamina B 12 u telu:

• vegetarijanstvo, jer se ovaj vitamin nalazi u životinjskim proizvodima;

• alkoholizam uništava jetru koja sadrži zalihe vitamina;

• autoimune bolesti ometaju normalnu apsorpciju hranljivih sastojaka;

• velika količina konzumirane kafe;

• stalni kontakt sa azotnim oksidom;

• starost;

• uzimanje antacida, metaformina, inhibitora.

