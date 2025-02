Omiljena grickalica nam skraćuje život, upozorava doktor: Najgore je ako je jedete u ovo vreme

Grickalice koje svi volimo nam skraćuju život, značajno povećavaju rizik od srčanih oboljenja, a jesti ih u određeno doba dana je najgore!

Verovatno ne postoji osoba na planeti koja do sada nije shvatila da grickalice nisu dobre za vašu vitku liniju ili zdravlje, ali novi podaci pokazuju da su opasniji nego što mislimo.

Naime, nova studija objavljena u Journal of the American Heart Association pokazala je da skrobne grickalice, posebno one od belog krompira, poput čipsa, skraćuju život značajno povećavajući rizik od srčanih oboljenja.

Naučnici su sproveli studiju koja je trajala od 2003. do 2014. godine, u kojoj je učestvovalo 21.000 ljudi. Kategorizirajući učesnike prema njihovim navikama u ishrani, analizirali su vrstu hrane koju jedu i uticaj koji hrana ima na zdravlje.

Ispostavilo se da skrobne grickalice povećavaju rizik od umiranja od srčanih bolesti za čak 57 odsto. Oni koji su jeli druge, zdravije grickalice, imali su manji rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Iako i druge grickalice loše utiču na zdravlje srca, naučnici kažu da je pomenuta vrsta posebno problematična.

Vodeći autor studije, doktor Jing Li kaže da je važno i kada grickate. Na primer, prema dr Liju, skrobne grickalice najgore utiču na srce ako ih pojedete odmah posle obroka. Naročito ako za obrok jedete hranu koja sadrži mnogo šećera i masti, a zatim pojedete užinu, nivo šećera u krvi će biti povišen nekoliko sati, što je veliko opterećenje za srce.

Inače, beli krompir sadrži hranljiva vlakna, vitamin C i kalijum, pa ga ne treba isključivati iz ishrane, već samo pripremati tako da sadrži sve ove hranljive materije. Prženje se svakako ne preporučuje jer se na taj način gube hranljive materije, a dodaju se masti i so, što negativno utiče na zdravlje, ističe dr Li.

