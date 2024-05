Otkrivena skrivena prednost jabuka: Imaju poseban uticaj na jedan od najvažnijih organa

Kardiolozi ističu značaj voća u jačanju zdravlja srca i preporučuju određene vrste koje su posebno korisne.Dr. Dipak Vivek favorizuje jabuke zbog njihove bogate nutritivne vrednosti, uključujući antioksidante, vlakna, vitamin C i kalijum, a takođe ukazuje na njihov nizak glikemijski indeks, koji pomaže u smanjenju rizika od dijabetesa tipa 2.

Dr. Sushant Khaire preferira banane zbog njihovog bogatstva dijetetskim vlaknima, vitaminom C, vitaminom B6, kalijumom, magnezijumom i antioksidansima. On ističe da dijetalna vlakna podstiču varenje, vitamin C jača imuni sistem, dok je vitamin B6 važan za razvoj mozga i nerava, prenosi Njujork post.

Skrivena svojstva jabuka

Dr. Dženifer Mires ističe važnost jedenja voća kao što su jabuke, kruške ili trešnje kao popodnevna užina jer su zasitna i pomažu u zaštiti od srčanih oboljenja. Vlakna koja se nalaze u voću mogu sniziti krvni pritisak i nivo holesterola, koji su ključni pokazatelji rizika za srčana oboljenja.

Jabuke su zdrave iz više razloga. Pre svega, oni su bogati antioksidansima koji pomažu u zaštiti tela od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Takođe su dobar izvor vlakana, posebno pektina, koji podržava zdravlje probave i pomaže u regulisanju nivoa šećera u krvi. Vitamin C, prisutan u jabukama, jača imuni sistem i promoviše zdravlje kože.

Osim toga, jabuke sadrže minerale kao što je kalijum, koji su važni za funkciju mišića i regulaciju krvnog pritiska. Zbog svog niskog glikemijskog indeksa, jabuke su pogodan izbor za kontrolu težine i smanjenje rizika od dijabetesa tipa 2. Sve ove karakteristike čine jabuke popularnim i zdravim voćem koje se preporučuje u uravnoteženoj ishrani.

