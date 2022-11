Ovaj PLOD JE ZDRAVIJI nego što se misli, idealan za MRŠAVLJENJE

Mayo Clinic, najpoznatija klinika za posebne režime ishrane, nedavno je objavila istraživanje o jednoj namirnici, koja je čak i zdravija nego što se mislilo.

Iako se orašasti plodovi već sami po sebi smatraju jednom od najzdravijih namirnica, posebno kod ljudi koji pokušavaju da smršaju, ovo istraživanje objavljeno u Mayo Clinic Proceedingsu otkrilo je još jednu zanimljivu posebnost badema.

Naime, otkriveno je da se oko 20 odsto kalorija, koje uglavnom potiču iz masnoća koje se nalaze u bademima, ne apsorbuje u telu.

Kako bi to potvrdili, odabrali su 22 osobe s visokim nivoima holesterola, koje su zbog toga morale biti na dijeti. Svi su bili na takozvanoj dijeti NCEP Step-2, režimu ishrane koji uključuje nizak udeo zasićenih masnoća. Jedna grupa uzimala je punu dozu badema, preciznije 75 grama dnevno, druga pola doze badema plus pola doze mafina, a treća punu dozu mafina.

Na kraju, došlo se do zaključka da je osoba koja jede istu količinu badema u dnevnoj ishrani apsorbovala i do 60 kalorija manje nego što to predviđaju dosad poznati podaci.

