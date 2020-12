Ove namirnice uvek treba da imate u kući ako želite da doživite stotu

Zdrava ishrana ne mora da bude i komplikovana. Ne postoji dugačka lista pravila kojih treba da se pridržavate niti se morate držati složenog plana ishrane. Samo pitajte jednog od mnogih stogodišnjaka koja je njegova tajna, a veliki deo njih će vam reći da je bitno uživati u zdravoj, uglavnom biljnoj ishrani.

U svakom slučaju, vaš frižider je dobro mesto za početak skladištenja hrane koja će vam povećati šanse za dug život.

Kroz svoje istraživanje Dan Butner, stručnjak za dugovečnost i autor The Blue Zones Kitchen, otkrio je da se uglavnom radi o svakodnevnom donošenju zdravih odluka koje zajedno čine prilično neverovatan život.

„Niko od stogodišnjaka iz plavih zona (mesta na svijetu gde žive ljudi koji imaju najduži životni vek) koje sam ikad upoznao nije pokušavao da doživi 100 godina. Niko u 50. godini nije rekao: ‘Znate šta, idem na tu ishranu dugovečnosti i živeću još 50 godina!’ Oni se ne trude da broje kalorije, uzimaju vitamine, vagaju proteinske grame ili čak čitaju deklaracije. Ne ograničavaju unos hrane“, kaže Betner.

Prema njegovom mišljenju, ako želite da doživite stotu, u vašem frižideru i ostavi bi trebalo da se nalaze ove namirnice:

1. Orašasti plodovi

Prema Betneru, ljudi koji redovno jedu orašaste plodove imaju velike šanse da nadžive one koji ne jedu ove namirnice. Zbog toga je veliki zagovornik jedenja šake mešanih orašastih plodova dnevno, prenosi Well and Good.

„Orašasti plodovi dolaze u raznim oblicima i ukusima, a prepuni su hranjivih sastojaka i zdravih masnoća koje zasićuju vaš apetit“, kaže Betner i dodaje: „Najbolje su male količine jer se ulja u orašastim plodovima razgrađuju (oksidiraju). Veće količine mogu se čuvati u frižideru ili zamrzivaču nekoliko meseci.“

2. Povrće

Betner kaže da bi 95 posto hrane koju jedete trebalo da bude biljnog porekla. Kako ističe, ljudi u plavim zonama jedu velike količine sezonskog voća i povrća, a višak ukiseljuju ili suše kako bi uživali u njemu i van sezone. Prema njemu, na vašem jelovniku bi trebalo da se nađu spanać, kelj, repa, blitva, brokoli, karfiol i paprika.

3. Voće

Betner preporučuje da voće (kao i povrće) držite na gornjoj polici frižidera jer ga tako stavljate u nivo očiju i podstičete sebe da ga jedete više.

4. Tofu

„Odredite dva dana u nedelji kada jedete meso ili drugu hranu životinjskog porekla – i uživajte samo tih dana“, kaže Betner. Drugim danima, umesto toga, odlučite se za biljne proteine, poput pasulja i tofua.

5. Riba

Iako savetuje da ograničite konzumaciju mesa, Betner kaže da možete uživati u ribi jer se pokazalo da su najduže živeli oni koji su jeli biljnu hranu koja je sadržala male porcije ribe.

„Jedite ribe poput pastrmke, sardele i inćuna“, kaže on i savetuje da se „klonite ribe iz uzgoja“.

6. Biljna mleka

Ako želite da obezbedite dugovečnost, smanjite konzumaciju mlečnih proizvoda. Umesto da pijete klasična mleka, odaberite biljna, uključujući nezaslađeno sojino, kokosovo ili bademovo mleko.

„Većina ima proteina kao i obično mleko i često su čak i boljeg ukusa“, kaže Betner.

