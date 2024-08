Ovih osam namirnica su najgore za vaše srce, dobro pazite koliko ih jedete

Čuli ste mnogo puta da faktori načina života kao što su vežbanje, pušenje, stres, alkohol i san mogu uticati na zdravlje srca na pozitivan ili negativan način. Na tu listu treba dodati još jedan ključni faktor, a to je hrana koju jedete svaki dan. Hrana može direktno uticati na naše kardiovaskularne funkcije, na primer podizanjem vrednosti krvnog pritiska ili nivoa holesterola u krvi, piše Živim.jutarnji.hr.

– Kada pogrešnu vrstu hrane kombinujete sa drugim faktorima, to može povećati nivo upale u organizmu. Na primer, preterano masna, slana i zaslađena hrana u kombinaciji sa nedostatkom sna i sedentarnim načinom života izlaže kardiovaskularni sistem velikom stresu – objašnjavaju stručnjaci, dodajući da je dobra vest da promenom načina života i prioritetom zdrave hrane možete mnogo za vaše zdravlje. Srce je fantastičan organ koji napravi oko 100.000 otkucaja svakog dana i održava vas u životu. Zato imajte na umu da jedenje određene hrane pomaže vašem srcu da ostane zdravo, dok jedenje druge hrane povećava rizik od srčanih bolesti i moždanog udara.

Prema rečima kardiologa, ovo su namirnice koje treba izbegavati ako želite da sačuvate zdravo srce. Naravno, možete ih jesti s vremena na vreme, ali ne bi trebalo da budu deo vaše svakodnevne ishrane.

Crveno meso

Crveno meso je bogato holesterolom i zasićenim mastima. Stoga, pre nego što požurite na sočan odrezak, imajte na umu da su životinjske masti prisutne u crvenom mesu posebno štetne za srce i arterije i treba da čine samo minimalan procenat ukupne ishrane. S obzirom da su našem telu i dalje potrebni proteini, bolje je izabrati izvore proteina koji su zdraviji za srce, poput piletine, ćuretine, ribe i morskih plodova. Ili još bolje, posegnite za biljnim izvorima proteina kao što su tofu, sočivo, leblebija ili crni pasulj umesto životinjskih proteina. Ako mesožder u vama i dalje žudi za crvenim mesom, jedite ga, ali ga rezervišite za posebne prilike i povremeno, ne redovno, kao deo vašeg dnevnog jelovnika.

Proizvodi od mesa

Pored toga što su pune zasićenih masti, sadrže i visok sadržaj natrijuma, a oba su povezana sa povećanim rizikom od srčanih oboljenja. Za redovnu konzumaciju, ipak, izaberite nešto zdravije.

Pomfrit i druga pržena hrana

Da li ste ikada jeli nešto ukusnije od onih hrskavih štapića prelivenih solju i umočenih u kečap? Pa, ako pitate kardiologe, oni će vam reći da je sve bolje od toga! Pomfrit, kao i druga pržena hrana, sadrži visok nivo zasićenih masti i trans masti, dve vrste masti koje su posebno loše za zdravlje srca. Pored toga, prženi krompir sadrži i so, što predstavlja dodatnu pretnju po zdravlje kardiovaskularnog sistema. Sledeći put kada poželite prženi krompir, pripremite ga iz rerne: isecite krompir na štapiće i ispecite u rerni na maslinovom ulju. Ovo je mnogo zdravije za srce od prženog krompira. Takođe, preskočite sendvič sa prženom piletinom i umesto toga ubacite piletinu sa roštilja između dve polovine lepinje.

Konzervirano povrće i supe

Druga potencijalno problematična grupa namirnica je konzervirana hrana, posebno supe iz konzerve (kao i one iz kesa), jer su bogate solju. Čak i u konzervirano povrće, koje je inače zdravo, često se dodaje so kao konzervans, pa stručnjaci preporučuju da se pre konzumiranja opere pod vodom. U svakom slučaju, obratite pažnju na deklaracije i dajte prednost supi iz konzerve ili povrću koje sadrži manje od 300 mg natrijuma po porciji.

Zaslađena pića

Gazirano piće uz ručak, energetsko piće pre treninga… Iznenadili biste se koliko šećera ima u mnogim vrstama namirnica i pića koje redovno konzumirate. Šećer uzrokuje debljanje, što može dovesti do visokog krvnog pritiska, dijabetesa i gojaznosti, što je sve loše za vaše srce. Pored toga, šećer može uticati i na krvne sudove jer dovodi do povećanja nivoa triglicerida i takozvanog lošeg ili LDL holesterola. Najzad, šećer je povezan sa upalom u organizmu, a zapaljenje je osnova mnogih srčanih i drugih hroničnih bolesti. Drugim rečima, ako već jedete žitarice za doručak, pažljivo pročitajte deklaracije i birajte one sa minimalnim sadržajem šećera.

Čips i druge grickalice

Ne nazivaju ih bez razloga „nezdravom“ hranom. Te primamljive kesice čipsa ili razne hrskave verzije sa dodatkom ukusa sira, luka, čilija i slično su zapravo visoko obrađena hrana koja je pržena i napunjena aditivima i solju. U takvoj hrani zaista nema ništa zdravo i korisno. Može samo doprineti povećanju telesne težine, razvoju srčanih bolesti i povećanom riziku od srčanog udara. Ako imate želju za grickalicama, preskočite čips i posegnite za šakom orašastih plodova, semenki ili čipsa od sušenog voća.

Pekarski proizvodi, keks i kolači

Iako su često veoma ukusni, hleb, peciva, keks i kolači sadrže velike količine šećera i masti. Naravno, možete ih priuštiti povremeno, ali bi bilo najzdravije za srce i telo uopšte da nisu redovan i redovan deo vašeg jelovnika. Dajte prednost zdravijim opcijama, kao što su voće i orašasti plodovi, kada volite slatko, i jedite pečene samo u posebnim prilikama.

Rafinisane žitarice

Dovoljno je reći da je česta konzumacija rafinisanih žitarica, kao što su beli hleb, pirinač ili testenine, povezana sa povećanim rizikom od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Rafinisana žitarica i njihovi proizvodi sadrže manje vlakana koja su zdrava za srce i nemaju mnogo korisnih fitonutrijenata koji se nalaze u proizvodima od celog zrna. Dakle, ne morate da izbacite omiljeni recept sa jelovnika, već ga pripremite sa integralnom testeninom, pirinčem ili hlebom.

