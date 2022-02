Ovo se događa u vašem telu ako redovno jedete ovsene pahuljice, tvrde stručnjaci

Ovsene pahuljice već su odavno hvaljene kao skoro savršen doručak – obrok koji je podjednako zdrav i ukusan. Međutim, postoji iznenađujuća nuspojava jedenja ovsenih pahuljica za koju čak ni ljudi koji ih jedu svakodnevno godinama ne znaju.

„Jedna od najvećih stvari koje ćete dobiti od ovsenih pahuljica (uključujući dobrobiti od celovitih zrna i dijetalnih vlakana koja održavaju zdravo srce i zdrava creva) je osećaj sitosti između obroka,“ kaže dijetetičarka Silvija Melendez-Klinger.

Ona napominje da je studija iz 2015. objavljena u Annals of Nutrition and Metabolism čak pokazala da su pojedinci koji su jeli ovsene pahuljice za doručak uneli manje kalorija za ručak. Međutim, to nije jedina korist koju ćete dobiti od dodavanja ove namirnice u svoju ishranu.

Ovsene pahuljice mogu poboljšati vaše sportske performanse

„Ovas ubrzava vaš metabolizam i može da pojača vaše sportske rezultate ako je pojedete jedan sat nakon vežbanja“, kaže registrovani nutricionista Džej Kovin, direktor formulacija u ASYSTEM-u.

Ovsene pahuljice mogu da poboljšaju zdravlje vašeg srca

„Ovsene pahuljice su bogate topivim beta-glukanom“, objašnjava klinički dijetetičar i edukator o dijabetesu Tejal Pathak. „Brojne studije povezuju vlakna i njihovu moguću ulogu u kardiovaskularnom zdravlju poboljšanjem nivoa lipida u krvi i postprandijalnim efektima na šećer u krvi.“

Ovsene pahuljice mogu da poboljšaju vašu probavu

Zdravlje vaših creva može uticati na dobrobit skoro svakog drugog dela vašeg tela. „Sadržaj vlakana u ovsenim pahuljicama poboljšava zdravlje creva i održava vas sitima“, objašnjava nutricionista Lisa Ričards, autorka knjige „The Candida Diet“.

Zapravo, pregled istraživanja iz 2014. objavljen u British Journal of Nutrition otkriva da su dve osobe s ulceroznim kolitisom primetile da se njihovo stanje poboljšalo nakon dodavanja ovsenih pahuljica u ishranu, sugerišući da bi „dugotrajni prehrambeni unos ovsa ili ovsenih pahuljica mogla da dovede do smanjenja rizika od upalnih procesa u crevima.“

Ovsene pahuljice mogu da poboljšaju vaš imunološki sistem

Želite li jednim potezom da poboljšate zdravlje creva i imunološko zdravlje? „Sadržaj vlakana u ovsenim pahuljicama poboljšava zdravlje creva služeći kao prebiotička hrana za hranjenje zdravih crevnih bakterija. Sama ova činjenica će poboljšati imunološko zdravlje, smanjiti rizik od hroničnih bolesti i smanjiti upale u telu“, objašnjava registrovana dijetetičarka Trista Best.

