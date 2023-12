Šta se događa našem telu ako preskočimo doručak?

Dok ste odrastali, roditelji su vam verovatno govorili da je doručak „najvažniji obrok u danu“. Možda su sve vreme bili u pravu. Istraživanja pokazuju da je zdrav doručak povezan sa većim unosom hranljivih materija tokom dana i boljim kvalitetom ishrane.

Važno je da razumete efekte koje preskakanje doručka može da ima na vaše telo, izveštava Eat This, Not That.

Nivo šećera u krvi može pasti

Bez hranljivih sastojaka iz zdravog, dobro izbalansiranog doručka, nivo šećera u krvi može da padne, ostavljajući vas umornim, razdražljivim i nesposobnim da se fokusirate. Prema studiji iz 2019., oni koji su preskočili doručak imali su povećan nivo šećera u krvi i lošiju kontrolu šećera u krvi.

„Zato što ne jedete celu noć dok spavate, šećer u krvi prirodno opada nakon što se probudite“, kaže Kerolajn Jang, registrovani dijetetičar.

„Ako ga ne obnovite dobro izbalansiranim doručkom, vaš šećer u krvi će nastaviti da pada tokom jutra. Vremenom, to može dovesti do velikih promena i nestabilnosti šećera u krvi, što naravno može dovesti do dijabetesa. Istraživanja pokazuju da je preskakanje doručka povezano sa povećanim rizikom od dijabetesa tipa 2.

Biće vam teško da se koncentrišete

Doručak obezbeđuje esencijalne hranljive materije koje podstiču vaš mozak. Preskakanje doručka može dovesti do poteškoća u koncentraciji. Studija iz 2017. je primetila da su učesnici koji su preskočili ili jeli nezdrav doručak imali lošije kognitivne performanse tokom dana od onih koji su jeli zdrav doručak.

Vaš metabolizam će se usporiti

Preskakanje doručka može imati kontraproduktivan efekat na vaš metabolizam. Istraživanja pokazuju da se vaše telo može prilagoditi na sporiji metabolizam, što može dovesti do povećanja telesne težine.

„Redovni obroci, uključujući doručak, igraju ulogu u održavanju uravnoteženog metabolizma“, objašnjava Trista Best, registrovani dijetetičar. „Preskakanje doručka može poremetiti ravnotežu, potencijalno uticati na sposobnost tela da efikasno koristi i skladišti energiju.“

Poremećen osećaj gladi

Preskakanje doručka može izazvati intenzivnu želju kasnije tokom dana, što dovodi do potencijalnog prejedanja i otežava održavanje uravnoteženog i pažljivog pristupa hrani.

„Vaše telo traži ravnotežu, tako da preskakanje doručka može da dovede do veće želje ili prejedanja kasnije u toku dana, jer telo pokušava da nadoknadi propuštene kalorije“, kaže Sara Šlihter, registrovani dijetetičar. „Studija je otkrila da su oni koji su preskočili doručak konzumirali više ugljenih hidrata (uključujući dodane šećere), šećera i masti od onih koji su doručkovali.

Nivo kortizola može porasti

Hormon stresa kortizol ne reaguje samo na emocionalni stres; reaguje i na fiziološki stres izazvan preskakanjem obroka. Prema sistematskom pregledu iz 2021. u časopisu Nutrients, preskakanje doručka može povećati jutarnji nivo kortizola, što može dovesti do povećanog apetita i lošeg kvaliteta sna.

„Svaki oblik ograničenja u ishrani, uključujući preskakanje doručka, je oblik mentalnog i fizičkog stresa“, kaže Jang. „Da bi vaš nervni sistem bio regulisan, potrebna mu je pravilna ishrana. Dakle, kada preskočite doručak, veća je verovatnoća da će vaše telo doći u stanje disregulacije, što dolazi sa anksioznošću, ubrzanim otkucajem srca i razdražljivošću.

Može doći do smanjenja nivoa energije

Doručak obezbeđuje energiju potrebnu vašem telu za pokretanje metaboličkih procesa. Kada preskočite doručak, nivo šećera u krvi može pasti, ostavljajući vas umornim i razdražljivim. Prema studiji iz 2021. godine, preskakanje doručka povezano je sa povećanim umorom i smanjenim kvalitetom sna, prenosi N1.info.hr.

„Pošto je jedenje ono što nam daje energiju, nastavak gladovanja nakon noći ako ne jedemo doručak može dovesti do dodatnog umora, glavobolje, promena raspoloženja i loših kognitivnih performansi“, zaključuje Šlihter.

