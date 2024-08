Svaki dan koristimo ovaj začin, a ne znamo da povećava rizik od raka želuca za 40 odsto

Svakodnevni unos soli, povećava rizik od raka želuca za 40 odsto, otkriva studija.

Novo istraživanje može vas nagnati da se dva puta zamislite pre nego što se odlučite za soljenje sledećeg obroka.

Nutricionisti iz Centra za javno zdravlje na Univerzitetu u Beču otkrili su da ljudi iz Ujedinjenog Kraljevstva koji često dodaju so u svoje obroke imaju 41 odsto veću verovatnoću da obole od raka želuca u poređenju sa onima koji štede sa soljenjem.

Prethodna istraživanja u Kini, Japanu i Koreji takođe su povezala slanu ishranu sa rakom želuca, ali ovo je jedno od prvih istraživanja koje pokazuje ovu vezu kod zapadnjaka.

Istraživanja su dodala da višak soli može oštetiti omotač želuca, uzrokujući oštećenje tkiva i potencijalno kancerogene mutacije.

Zasoljena hrana povećava rizik od raka želuca

– Naše istraživanje pokazuje povezanost između učestalog dodavanja soli i raka želuca čak i u zapadnim zemljama – rekla je glavna autorka Selma Kronsteiner-Gicevic, nutricionistkinja sa Univerziteta u Beču.

Za mnoge ljude količina soli koju bi trebalo da unose može biti iznenađenje. Američka Agencija za hranu i lekove preporučuje da ne unosite više od 2300 mg natrijuma dnevno – što je otprilike jedna čajna kašičica kuhinjske soli. Ali, s obzirom na to da mnoge namirnice sadrže više soli nego što ljudi misle, a mnogi vole dodavati so svojim jelima, prosečan Amerikanac unosi oko 3400 mg soli dnevno prema toj agenciji, prenosi „Dailymail“.

Idealno je unositi jednu kašičicu soli dnevno

Iako dodavanje malo soli za ukus može delovati bezopasno, prekomerno korišćenje soli može biti štetno, ističu istraživači.

Da bi došli do ovih zaključaka, istraživači sa Univerziteta u Beču analizirali su podatke 471.144 odrasle osobe u Ujedinjenom Kraljevstvu iz baze podataka nazvane „UK Biobank“. Otkriveno je da su ljudi koji su često unosili so imali 41 odsto veću verovatnoću da će razviti rak želuca u periodu od 11 godina u poređenju sa onima koji su retko dodavali so u svoje obroke.

Ovo otkriće ostalo je istinito čak i kada su istraživači uzeli u obzir druge faktore poput godina, socioekonomskog statusa i drugih životnih navika kao što su konzumacija alkohola i pušenje.

Konzumacija alkohola i pušenje takođe značajno doprinose riziku od raka želuca.

U Americi se procenjuje da će 2024. godine biti dijagnostikovano oko 26.890 novih slučajeva raka želuca, sa procenjenih 10.880 smrtnih ishoda. Ako se rak želuca otkrije u ranom stadijumu, postoji visoka stopa preživljavanja – prema Nacionalnom institutu za zdravstvo, osoba koja ima ranu dijagnozu raka želuca ima 75 odsto šanse da preživi pet godina u poređenju sa osobom koja nema rak. Međutim, ako se rak proširi, ova stopa naglo pada na 35 odsto.

Još je problematičnije to što je rak želuca često teško primetiti u ranim fazama jer simptomi često mogu biti slični onima koje osećate nakon obilnog obroka ili obroka bogatog začinima.

Zbog toga istraživači žele da podignu svest o unosu soli kako bi ljudi bili svesni svog rizika od raka, rekao je Tilman Kuhn, još jedan istraživač sa Univerziteta u Beču koji je doprineo studiji.

– Našim istraživanjem želimo da podignemo svest o negativnim efektima ekstremno visokog unosa soli i da pružimo osnovu za preventivne mere protiv raka želuca – rekao je profesor Kuhn.

