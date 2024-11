Tri najzdravije namirnice za mozak, prema lekarima

Za mnoge cilj nije samo da prežive do starosti, već i da uživaju u životu, uključujući održavanje mentalne oštrine. Dijeta u tome igra ključnu ulogu, a lekari specijalizovani za integrativno zdravlje ističu da određene dijete mogu značajno da podrže zdravlje mozga.

Lekar naturopat dr. Dejvid M. Brejdi preporučuje Mediteransku, DASH i MIND dijetu, koje su naučno povezane sa očuvanjem kognitivnih funkcija i smanjenjem rizika od kognitivnog pada. Ove vrste dijeta naglašavaju unos celih namirnica bogatih hranljivim materijama, kao što su masna riba, šareno povrće i voće, žitarice od celih žitarica, orasi, semenke i maslinovo ulje.

„Ova hrana je bogata antioksidansima, zdravim mastima, vitaminima i mineralima i pomaže u smanjenju upale i poboljšanju funkcije mozga“, kaže dr. Bradi za paradu.

Pored toga, doktor osteopat dr. Džozef Merkola upozorava na važnost izbegavanja prerađene hrane, uključujući brzu hranu i industrijske proizvode bogate biljnim uljima.

Umesto toga, on savetuje da birate celu i neprerađenu hranu. On takođe ističe da ugljeni hidrati, koji su često nepravedno stigmatizovani, igraju ključnu ulogu u zdravlju mozga. „Dobro kuvani beli pirinač i zrelo voće su moji favoriti jer obezbeđuju optimalno gorivo za mozak“, rekao je on.

Osim pravilne ishrane, stručnjaci ističu važnost redovne fizičke aktivnosti.

Kada je u pitanju specifična hrana za zdravlje mozga, jaja su na vrhu liste.

„Žumanca su bogata holinom, hranljivim sastojcima neophodnim za stvaranje acetilholina, neurotransmitera koji je važan za pamćenje“, objašnjava dr. Mercola. Osim toga, jaja sadrže proteine, zdrave masti, gvožđe, vitamine B i D, što ih čini izuzetno korisnim.

Masna riba, poput lososa i skuše, je još jedna preporuka, a dr. Brejdi ukazuje na visok nivo omega-3 masnih kiselina, koje poboljšavaju neuroplastičnost i smanjuju rizik od demencije. Treća preporuka je lisnato povrće, kao što su spanać i kelj, koji su bogati mikronutrijentima za koje je dokazano da pružaju kognitivne prednosti. „Jedna studija je pokazala da ljudi koji redovno jedu lisnato povrće doživljavaju kognitivno starenje sporije za čak 11 godina“, primećuje dr. Bradi.

Osim pravilne ishrane, stručnjaci ističu značaj redovne fizičke aktivnosti za zdravlje mozga. Navike koje podržavaju kognitivno zdravlje često su istovremeno i korisne za srce, što dodatno naglašava važnost njihove primene. Jedna mala promena, kao što je uključivanje jaja, masne ribe ili lisnatog povrća u vašu ishranu, može biti prvi korak ka održavanju zdravlja vašeg mozga. Međutim, kako ističu stručnjaci, ključ je doslednost.

