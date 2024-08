Vreba opasna bakterija: Evo zašto ne smete jesti testeninu koja stoji danima u frižideru

Iako sva hrana koju kupimo ili pripremimo ima svoj rok trajanja, koji otprilike svi znamo, da li ste se nekada upitali koliki je „rok“ za testeninu

Iako se može činiti da dugo stajanje testenine neće predstavljati problem, to ipak nije tako. U tom slučaju može doći do pojave bakterije Bacillus cereus. Ova bakterija može da živi gde god za to ima priliku – u tlu, hrani, pa čak i probavnom sistemu, piše „Science alert“.

– Poznata prirodna staništa bakterije Bacillus cereus su raznovrsna – rekao je Anukriti Matur, istraživač biotehnologije sa Australijskog nacionalnog univerziteta.

On je ovom prilikom upozorio sve da bakterije koje se razmnožavaju koristeći hranjive sastojke iz prehrambenih proizvoda kao što su pirinač, začini, sušena hrana i povrće.

Neki sojevi ove bakterije korisni su za probiotike, ali drugi mogu da dovedu do ozbiljnog trovanja hranom ako im se omogući rast i razmnožavanje, na primer kada hranu skladištite u pogrešnim uslovima. Najgori ishod može da bude smrtni.

Jedan takav slučaj zabeležen je 2005. godine u časopisu „Journal of Clinical Microbiology“ – petero dece u jednoj porodici razbolelo se pošto su jeli salatu od testenine koja je stajala četiri dana. Hrana je pripremljena u petak i trebalo je da se nosi na izlet u subotu. Nakon toga su je stavili u frižider do ponedeljka uveče kada su je deca pojela za večeru.

To veče deca su počela da povraćaju i završila su u bolnici. Najmlađe dete je preminulo, kod jednog deteta otkazala je jetra, a ostala deca su doživela nešto manje ozbiljno trovanje hranom.

– Bakterija B. cereus je poznati uzrok bolesti koja se prenosi hranom, ali zaraza ovim organizmom retko se prijavljuje jer najčešće izaziva blage simptome – objašnjavaju istraživači i dodaju da: „Opisani smrtni slučaj nakon otkazivanja jetre zbog konzumiranja salate od testenine pokazuje koliko trovanje hranom može da bude ozbiljno.“

Iako su ovakvi slučajevi retki, zabeleženo ih je nekoliko, a studija iz 2011. godine navodi da je jedan student (20) iz Belgije kuvao ručak za celu nedelju. Testeninu je skuvao pet dana ranije i podgrevao je zajedno sa sosom. Nakon toga se javio niz simptoma, uključujući bol u trbuhu i povraćanje, a student je preminuo kasnije te večeri.

Treba naglasiti da se kod većine osobe koje dobiju ovu bakteriju neće javiti ozbiljne posledice kao što su otkazivanje jetre i smrt. Obično se javljaju samo blagi simptomi koji su karakteristični za trovanje hranom.

– Važno je napomenuti da bakterija B. cereus može da prouzrokuje teška i smrtonosna stanja, poput sepse, kod osoba sa oslabljenim imunitetom, odojčadi, starijih osoba i trudnica – kaže Matur i dodaje da kod većine osoba se neće javiti tako ozbiljni problemi.

Osim toga, Matur ističe da ispravno zagrevanje hrane uglavnom ubija bakterije i njihove toksine. Da biste bili potpuno sigurni, nemojte jesti hranu koja predugo stoji čak i u frižideru, piše Najžena.

