5 vitamina za čelični imunitet

Telu je ovih 5 vitamina neophodno, a naročito u ovom periodu

Do sada smo naučili da je osnova dobrog zdravlja i najvažniji borac protiv virusa, bakterija i bolesti – jak imunitet.

Ovih dana naročito, usled pandemije korona virusa, važno je unositi vitamine. Uz pomoć ovih 5 se najbolje jača imuni sistem, kaže doktor Džoš Aks:

1. Vitamin C

Vitamin C igra ključnu ulogu u imunološkoj funkciji i često se koristi da pomogne u odbrani tela od infekcije. Impresivni su rezultati istraživanja sprovedenog 2006. godine, a objavljenog u časopisu Annals of Nutrition & Metabolism, koji kažu da unos dovoljne količine vitamina C kroz ishranu može značajno da smanji simptome i skrati trajanje respiratorne infekcije.

2. Vitamin D3

Vitamin D je važan mikronutrijent koji je uključen u mnoge aspekte zdravlja i takođe je jedan od najboljih vitamina za jačanje imunološkog sistema. Ne samo da je vitamin D3 sastavni deo funkcije imunih ćelija u telu, već i nedostatak ovog vitamina može da poveća rizik od infekcije.

3. Vitamin A

Vitamin A, osim što je dobar za kožu, presudan je i za razvoj određenih imunih ćelija, a neophodnih za borbu protiv upala i infekcija.

4. Vitamin E

Vitamin E je i vitamin rastvorljiv u mastima i snažni antioksidans. Pomaže u borbi protiv slobodnih radikala i sprečava oksidativna oštećenja ćelija. Istražvanjem je dokazano da vitamin E može da poboljša imunološku funkciju, proizvodnju belih krvnih zrnaca, kao i otpornost celog organizma.

5. Vitamin B6

Naučnici sugerišu da vitamin B6 može da pomogne u jačanju imunološke funkcije. Prema jednoj studiji objavljenoj u European Journal of Clinical Nutrition, davanje vitamina B6 kritično obolelim pacijentima uspelo je da značajno poboljša njihov imuni odgovor tokom perioda od 2 nedelje.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.