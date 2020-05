Ako se varnice razgore, cilj ostvaruje Podgorica, a žrtva je – srpski narod

Ukoliko se tenzije između Srbije i Crne Gore pojačaju, Podgorica će ići ka tome da se ostvari njen cilj, a to je da se dve države što je moguće više razdvoje. Oni znaju da će time i uticaj Srba u Crnoj Gori biti manji.

Ovo je za Sputnjik izjavio sociolog Vladimir Vuletić, povodom zatvorenih granica Crne Gore za građane Srbije i novog javnog sukoba zvaničnika dve zemlje.

Crna Gora će prvog juna otvoriti granice sa zemljama koje ispunjavaju kriterijume Instituta za javno zdravlje, odnosno, kako je procenjeno, zemljama čiji građani ne mogu da donesu koronavirus. Među državama za koje Crna Gora otvara granice – nema Srbije. A rampa će ostati spuštena i prema Republici Srpskoj.

Premijer Duško Marković kaže da je otvaranje granica stvar poverenja, pa je procenjeno da koronavirus u Crnu Goru ne mogu da donesu građani Hrvatske, Slovenije, Austrije, Nemačke, Poljske, Češke, Mađarske, Albanije i Grčke, ali su građani Srbije očigledno opasni.

Povodom ove odluke premijerka Ana Brnabić izjavila je da Srbija neće uvoditi recipročne mere i zatvarati granice za crnogorske građane, ali da će biti zatvorena za crnogorske mafijaše i kriminalne klanove.

Očigledno je da se i u pitanje otvaranja granica posle epidemije virusa korona umešala politika i da su se međudržavni sporovi preselili i na to, naizgled servisno i tehničko pitanje. Odmah je započeo i međusobni verbalni rat zvaničnika koji je, ipak, opet inicirala Podgorica.

Sociolog Vladimir Vuletić reakciju premijerke Srbije vidi kao dobar način da se ne ostane ravnodušan prema očigledno, kako kaže, zlonamernom pokušaju Podgorice, a istovremeno da se očuva dobar odnos između ljudi koji žive u obe zemlje. Čini mi se da je to model za budućnost i da ga treba primenjivati koristeći sve moguće pravne i svake druge metode, kaže on za Sputnjik.

„Treba imati u vidu iskustva devedesetih koja pokazuju da je u osnovi sukoba između političara, bez obzira čime su bili motivisani, uvek bila ideja državnosti, ali da su u praktičnom životu žrtve bili obični građani, najviše oni koji su na ovaj ili onaj način bili vezani za obe države koje su u sukobu. Iskustvo je takođe pokazalo da su političke elite najmanje trpele od tih sukoba i da su one svoje odnose regulisale na drugačiji način. To je važno istaći, jer na kraju krajeva, u ovakvim stvarima je mnogo važnije kako ćete se ponašati da pogodite metu, nego da podižete retoriku na nivo koji je zapaljiv i koji je kasnije jako teško ugasiti“, ocenjuje Vuletić.

Beogradu ne odgovaraju tenzije

On smatra da Beograd sada mora da učini bukvalno sve kako ne bi došlo do tenzija između ljudi, da to mora da bude smisao svake mere koju Srbija donese i ako se kriza nastavi. Podizanje tenzija za režim u Crnoj Gori nije problem, jer su Srbi iz Crne Gore za njih „prirodni neprijatelj“, kaže on.

„To, naravno, nije interes Srbije, on bi morao pre svega biti da imamo dobre odnose između ljudi, a oni su građeni vekovima. Ti odnosi na ličnom planu nisu nešto od juče. To su porodične veze koje su stvarane nekoliko vekova unazad“, podseća naš sagovornik.

Letovanje je individualna odluka

Komentarišući molbu premijerke Brnabić građanima da u što većem broju ostaju u zemlji i da, ako negde moraju da odu, ne idu tamo gde su nepoželjni, Vuletić kaže da država ima pravo da kaže ljudima gde da idu na letovanje posle korone, ali samo ako im ona plaća odmor.

„Letovanje koje su ljudi zaradili je individualna odluka svakoga. U krajnjem slučaju, to nije nešto čime bi država trebalo da se bavi. Ali, ostavimo to po strani, važnije je da se razume da političari moraju, čak i kada su u sporu, da donose odluke koje neće ići na štetu građana, a šteta je velika ukoliko dođe i do podizanja tenzija na ličnom nivou“, zaključuje Vuletić.

On dodaje da eventualna masovna odluka ljudi iz Srbije da ne letuju u Crnoj Gori svakako neće uzdrmati režim Mila Đukanovića, pa ni crnogorsku ekonomiju koja već deceniju naglasak stavlja na elitni turizam koji obični građani Srbije svakako ne mogu da priušte.

(Sputnjik)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.