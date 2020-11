Američki mediji: Đoković krenuo u biznis s jednom od najbogatijih muzičara

Kako prenose američki mediji, prvi reket sveta Novak Đoković, čije bogatstvo se procenjuje na 220 miliona dolara, i reper Džej Zi, vredan milijardu dolara, ulažu u novi fitnes program CLMBR, ozbiljnog konkurenta „Pelatonu“ sa kojim je Džej-zijeva supruga, Bijonse, nedavno postala partner.

Jay-Z and tennis ace Novak Djokovic 'invest in fitness start-up' – Daily Mail: Jay-Z and Novak Djokovic have reportedly invested in a new fitness start-up, https://t.co/rHoUBsmVyA pic.twitter.com/NrZ7WojGkI

— @network_easy (@Network_Easy) November 19, 2020