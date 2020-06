Amerikancima će biti zabranjeno putovanje u EU

Na listi zemalja za koje će Evropska unija 1. jula otvoriti granice za sada se ne nalaze SAD, zbog neuspeha da pandemiju korona virusa stave pod kontrolu, piše list Njujork tajms.

Članice EU razmatraju kojim posetiocima će dozvoliti ulazak, posle višemesečnih ograničenja putovanja zbog COVID-19, na osnovu toga kako zemlje rešavaju pandemiju, piše američki list.

Na listi se nalaze Kina, Uganda, Kuba i Vijetnam. Prema nacrtu liste u koje je Njujork tajms imao uvid, Amerikancima je za sada zabranjen ulaz u EU, kao i Rusima i Brazilcima, jer se smatraju previše rizičnim.

U SAD ima više od 2,3 miliona zaraženih korona virusom, a umrlo je 120.000 ljudi, više nego u bilo kojoj drugoj zemlji.

Granice EU su za gradjane trećih zemalja zatvorene od sredine marta, a konačna odluka o ponovnom otvaranju granica, koje je najavljeno za 1. jul, biće doneta početkom sledeće sedmice.

Kada je Evropa postala epicentar pandemije u martu, američki predsednik Donald Tramp je zabranio putovanje u SAD za gradjane većine članica EU, navodeći da je to neophodno da bi zaštitio SAD u kojoj je tada bilo oko 1.100 zaraženih i 38 smrtnih slučajeva.

„Zabrana ulaska američkim putnicima u EU imala bi značajne ekonomske, kulturne i geopolitičke posledice. Milioni američkih turista posećuju Evropu svakog leta. Poslovna putovanja su uobičajena, imajući u vidu ogromne ekonomske veze SAD i EU“, navodi Njujork tajms.

Uprkos poremećajima koje bi takva zabrana izazvala, evropski zvaničnici uključeni u razgovore kažu da je malo verovatno da će za SAD biti napravljen izuzetak. Lista prihvatljivih zemalja se, prema njihovim rečima, pravi na osnovu naučnih i nepolitičkih kriterijuma što je više moguće, piše Njujork tajms.

Zvaničnici ipak dodaju da bi SAD mogle kasnije da budu dodate na listu, koja će biti revidirana svake dve sedmice na osnovu novih podataka o broju zaraženih.

Pravljenje zajedničke liste zemalja čiji gradjani mogu da udju u EU deo je nastojanja Brisela da potpuno otvori unutrašnje granice i omogući slobodno putovanje i trgovinu medju članicama.

Zemlje EU su od izbijanja pandemije imale različite nacionalne politike o otvaranju i zatvaranju granica. Zajedničko pravljenje bezbedne liste zahteva ujedinjeni pristup članica.

„Imperativi obnavljanja unutrašnje harmonije EU i polako otvaranje ka svetu su najvažniji, čak iako to preti raskolom sa bliskim saveznicima uključujući SAD, koje će izgleda sigurno biti isključene, bar u početku“, piše američki list.

Zemlje će na listi EU biti ocenjene kao bezbedne na osnovu kombinacije epidemioloških kriterijuma. Merilo će biti prosečan broj novozaraženih u EU na 100.000 stanovnika tokom proteklih 14 dana. U EU je taj broj trenutno 16, u SAD 107, Brazilu 190, a u Rusiji 80, prema podacima Njujork tajmsa.

Zvaničnici su do sada radili na dve verzije liste. Na jednoj se nalazi 47 zemalja u kojima je stopa zaraze manja nego u EU. Na drugoj je 54 zemalja u kojima ima do 20 novih slučajeva zaraze na 100.000 stanovnika.

Evropski centar za prevecniju i kontrolu bolesti upozorio je evropske zvaničnike da broj zaraženih zavisi od raširenosti testiranja u svakoj zemlji, kao i da neke države možda prikrivaju broj slučajeva zaraze.

Kada se evropske diplomate dogovore o konačnoj listi, ona će biti predstavljena pre 1. jula. EU ne može da natera članice da prihvate listu, ali evropski zvaničnici upozoravaju da bi nepoštovanje tih mera u bilo kojoj od 27 članica moglo dovesti do ponovnog uvodjenja ograničenja na unutrašnjim granicama.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.