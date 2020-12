Apel građanima: Ne koristite brze testove, radi se o nesporazumu

Pokrajinski sekretar za zdravstvo Zoran Gojković apelovao je na građane da ne nabavljaju antigenske testove koji su se pojavili u apotekama, jer su oni namenjeni za privatne zdravstvene ustanove.

Gojković je, na konferenciji Kriznog štaba za štampu, upitan za „kućne testove” koji su se pojavili u apotekama, kazao da se radi o nesporazumu.

„Agencija za lekove dala je dozvolu za promet antigenstkih testova. Međutim, oni su isključivo i jedino planirani za kvalifikovano zdravstveno osoblje, privatne zdravstvene institucije. To nisu testovi za građane, odnosno samouzorkovanje brisa”, objasnio je on.

Gojković je rekao da je nadležna zdravstvena inspekcija već na terenu i da treba da utvrdi kako je došlo do takvog propusta, te je zamolio građane koji su nabavili antigenske testove da sami uzorkuju, to ne čine, jer to mora da učini stručno lice.

„Prilikom nestručnog uzimanja brisa može se dobiti lažno pozitivan ili lažno negativan test, a i lice koje uzima uzorak može da povredi samo sebe nestručnim delovanje, čime bi imali još veći problem”, naglasio je on.

Gojković je istakao da nije cilj da se građanima brani samotestiranje, ali ovi testovi nisu registrovani za takvu svrhu.

Prema njegovim rečima tu postoji i pitanje načina odlaganja uzoraka, testa, jer se radi o infektivnom otpadu koji zahteva posebnu tehniku odlaganja, skladištenje, kao i uništavanja.

„Molim građane da ne uzimaju te testove jer su oni namenjeni isključivo za privatne zdravstvene ustanove. Ako se u budućnosti pojavi kvalitetan test samoprocene mi ćemo to omogućiti građanima”, naglasio je Gojković.

Naredne nedelje 5.000 doza Fajzerove vakcine

Pokrajinski sekretar za zdravstvo i član Kriznog štaba za suzbijanje epidemije korona virusa Zoran Gojković izjavio je da se očekuje da će naredne nedelje u Srbiju stići prvi kontigent od 5.000 doza Fajzerove vakcine za čiji je uvoz dozvolu dala Agencija za lekove i medicinska sredstva (ALIMS).

Gojković je na konferenciji za novinare Kriznog štaba rekao da bi po ugovoru sa kompanijom Fajzer, do kraja godine trebalo da bude isporučeno još 10.000 doza, u prvom kvartalu 350.000 a ukupno 1,8 miliona doza.

„Srbija je jedna od pet država na svetu koje su prve potpisale ugovor sa Fajzerom i sve što dobijamo ovako veliki broj vakcina u prvom kvartalu i dalje je posledica toga”, kazao je Gojković.

On je naveo da će po dolasku prvog kontigenta, Fajzerova vakcina biti podvrgnuta dodatnom ispitivanju u nacionalnoj laboratoriji koja radi pri Agenciji za lekove i medicinska sredstva.

„Tek onda ćemo moći da je na zakonom propisan način ponudimo svim zainteresovanim građanima. ALIMS trenutno radi i procenu ruske vakcine Sputnjik Ve što bude od vakcina i lekova na svetskom tržištu, a naše stručne službe procene da bi bilo korisno za naše građane, nadležni će učiniti sve da to kupe i uvezu u Srbiju”, kazao je Gojković.

Govoreći o jutrošnjem sastanku Kriznog štaba, naveo je da sve mere koje su do sada bile na snazi, ostaju da važe do daljeg.

Navodeći da je prethodnih dana došlo do zaravnjenja epidemiološke krive, Gojković je na konferenciji za novinare Kriznog štaba rekao da je na jutrošnjem sastanku tog tela bilo reči o daljim merama koje će kako je naveo, zavisiti od epidemiološke situacije i broja novoinficiranih.

„Jutros smo analizirali trenutnu epidemiološku situaciju, došlo je do zaravnjenja krive prethodnih dana. Razgovarali smo o daljim merama koje će zavisiti od epidemiološke situacije i broja novozaraženih”, kazao je pokrajinski sekretar.

Dodao je da je novost da od 20. decembra svi strani državljani koji ulaze u Srbiju moraju imati negativan PCR test koji nije stariji od 48 sati pre ulaska, dok državljani Srbije moraju takođe imati taj test koji nije stariji od 48 časova a ako ga nemaju idu 10 dana u kućni karantin.

