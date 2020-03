Apel Srpkinje iz Italije (video)

„Sve je zatvoreno. Sve je prazno. Nema nigde nikoga. Pripremite se za apokaliptičan scenario. Poštujte upozorenja i apele i čuvajte jedni druge!“, poručuje srpkinja koja živi u Lombardiji, evropskom žarištu koronavirusa, Mirjana Puzović, u razgovoru za Nova.rs.

Ona opisuje život i atmosferu na ulicama, inače najpopularnijih turističkih gradova, kao iz apokaliptičnog filma, a na građane Srbije apeluje da disciplinovano i ozbiljno pristupe pravilima o merama prevencije, ako žele da suzbiju epidemiju.

5 year NFL Vet @KrisDurham16 is currently quarantined in an apartment in Parma, Italy for the next 30 days because of the #coronavirus

He shot this video today. This is Italy right now.

This. Is. Wild. pic.twitter.com/JU4wdHm9bJ

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) March 12, 2020