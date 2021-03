Austrija: Bez dogovora o novim merama

BEČ – Austrijska vlada nije uspela sa pokrajinama da dogovori nove mere u borbi protiv širenja korona virusa iako je najavljivano da će se danas izaći sa paketom mera za predstojeći Uskrs, ali istočne pokrajine odbile su nova ograničenja.

Umesto objave novih mera, austrijski kancelar Sebastijan Kurc izašao je pred medije bez konkretnih poruka.

Kurc je, na konferenciji za novinare naglasio da je odlučeno da se nastavi put regionalizacije po pitanju mera.

Istakao je da u pokrajinama Tirol, Salcburg, Koruškoj, Štajerskoj, Gornjoj Austriji neće biti daljih otvaranja, ali ni zatvaranja.

Kada je reč o istoku Austrije – pokrajinama Beč, Donja Austrija i Burgenland – rekao je da tu postoji problem snažnog širenja britanskog soja, ukazujući da je to i zbog blizine istočnih suseda gde je situacija teška.

Rekao je da je stanje na intenzivnoj nezi na istoku zemlje veoma teško i da je dogovoreno da se razmotre mere kojim bi se moglo tome suprostaviti.

Odlučeno je, kaže, da se ponuda testiranja u narednom periodu dalje proširi.

Isto tako je dogovoreno da se ubuduće koraci otvaranja preduzimaju samo tamo gde je situacija na intenzivnoj nezi u bolnicama posle Uskrsa stabilna.

„U narednom periodu nećemo posmatrati samo broj novozaraženih, već i napredak u vakcinaciji, ali posebno situaciju u jedinicama intenzivne nege. Naš cilj je da sve oblasti koje su dalje zatvorene što pre ponovo otvaramo“, objasnio je Kurc.

On je ukazao da Austrija dobro napreduje po pitanju vakcinacije i da je poslednjih nedelja 30.000 ljudi dnevno vakcinisano.

„Sve što dobijemo od vakcina mi vakcinišemo“, rekao je Kurc.

Ukazao je da Austrija ima nešto više od osam miliona stanovnika, a ako se iz toga izuzmu deca ispod 16 godina, to znači da više od 7,5 miliona ljudi dolazi u obzir za vakcinaciju.

Pretpostavlja se, kaže, da dve trećine žele da se vakcinišu, što znači oko pet miliona ljudi.

„Do leta ćemo dobiti oko osam milion doza vakcina. To znači da će do tada svaki Austrijanac koji želi da se vakciniše dobiti ponudu za prvu vakcinu. U aprilu ćemo se fokusirati na građane starije od 65 godina, a u maju na one preko 50 godina, da bi u junu vakcina mogla biti ponuđena svima”, objasnio je on.

Kurc je izrazio uverenje da će se Austrija na leto vratiti normalnosti.

“Koliko god aktuelno bila dramatična situacija, toliko je blizu svetlost na kraju tunela“, kazao je on apelujući na građane da poštuju sve mere.

Ministar zdravlja Rudolf Anšober rekao je da bi situacija u Austriji bila stabilna da nema mutacije.

Prema njegovim rečima, britanski soj postao je dominantan sa 74 odsto udela u infekcijama, a na istoku Austrije udeo je između 80 i 90 odsto.

Preneo je da je sve više mladih na intenzivnoj nezi zbog teškog oblika oboljenja.

„U jednoj bečkoj bolnici na intenzivnoj nezi imamo pacijente od 17, 20, 24 godine. To pokazuje da se pomerila starosna granica teško obolelih. Zato i mladi moraju biti obazrivi. Novi soj i kod njih izaziva teško oboljenje“, rekao je Anšober.

Ukazao je da je verovatnoća da neko lice dospe na intenzivnu negu zbog oboljenja osnovnim sojem 0,7 odsto, a kod novog soja verovatnoća je 1,3 procenata.

(Tanjug)

