Austrija: Obavezna vakcinacija prvi put uvedena još 1948.

BEČ – Austrijska vlada je danas, kao prva članica Evropske unije, donela odluku o uvođenju obavezne vakcinacije protiv korona virusa, koja treba da stupi na snagu najkasnije sa 1. februarom iduće godine, ali to nije prvi put da se takva mera primenjuje u ovoj zemlji.

Iako je u bližoj prošlosti u Austriji primenjivan sistem podsticaja i indirektnih mera za navođenje građana na vakcinaciju, daleke 1948. godine primenjena je obavezna vakcinacija protiv velikih boginja.

Tačnije, 20. juna 1948. godine donet je Zakon o zaštitnoj vakcinaciji protiv velikih boginja, što de jure nije bila opšta obaveza, ali de fakto je kao takva primenjivan, jer su kažnjavani svi koji se nisu povinovali zakonu novčanom kaznom do 1.000 šilinga, ili 14 dana zatvora.

Inače, tadašnjih 1.000 šilinga odgovaralo bi današnjem iznosu od oko 1.200 evra.

„Svako je dužan da se u skladu sa zakonom vakciniše protiv velikih boginja“, stojalo je u prvom pasusu Zakona.

Pre svega, deca su morala da se vakcinišu i to do 31. decembra prve godine od rođenja, odnosno do 12 godine života, ako su pohađala školu.

Ovaj Zakon o vakcinaciji protiv velikih boginja ukinut je 1. januara 1981. godine, kada je globalno proglašeno da su velike boginje iskorenjene.

(Tanjug)

