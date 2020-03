Austrija: Zbog koronavirus srpska društva redukuju rad

BEČ – Uredba austrijske vlade, u sklopu novih mera za sprečavanje širenja koronavirusa, kojom se zabranjuju manifestacije sa više od 100 osoba u zatvorenom prostoru, i na otvorenom sa više od 500 osoba, ozbiljno je shvaćena i od strane srpske zajednice u Austriji, kako klubova, tako i ugostitelja.

kUD „Branko Radičević“ iz Beča prinuđen je da otkaže proslavu Dana žena, planiranog za subotu, kao i KUD „Dukat“ iz Trajskirhena, koji je već obavestio svoje članstvo o otkazivanju planirane zabave.

Otkazivanje zabava sa sobom nosi i troškove, jer je neophodno stornirati hotelske sobe za goste, ali su barem sale, u kojima je trebalo da se održe proslave, u Beču, najavile mogućnost refundiranja novca.

Inače, zabave i priredbe mnogim klubovima služe i za obezbeđivanje finansijskih sredstava za rad društva, a i smanjenje broja članova u klupskim prostorijama uticaće na finansije klubova, što može dodatno da im oteža postojanje.

Uredba i apel vlade Austrije građanima da smanje što je moguće više socijalne kontakte u narednim nedeljama utiče i na svakodnevni rad društava.

Tako je u SKC „Stevan Mokranjac“ razmotreno kako dalje raditi u datim uslovima.

„Pretumbali smo probe, pomerili ih, pre svega, za decu, kako u klupskim prostorijama ne bi imali toliko ljudi u isto vreme. U naš klub će, do daljeg, moći da ulaze deca koja dolaze na probu i samo one osobe koje poseduju člansku kartu“, objasnio je potpredsednik SKC „Stevan Mokranjac“ Saša Božinović.

Kako dodaje, u klubu su postavljeni dodatni sapuni i dezinfekciona sredstva, a redovno će se i dezinfikovati prostorije.

„Više ćemo voditi računa i sledimo situaciju i upustva vlade Austrije“, naglasio je Božinović.

Predsednik KSD „Bambi“ iz Beča Aleksandar Stanković obavestio je članove uprave da je potrebno održati krizno zasedanje na kojem se moraju doneti odluke u skladu sa odlukama školskog sistema Austrije.

Takođe, dodaje da je neophodno postaviti u prostorijama kluba dezinfekciona sredstva.

Prinuđeni smo, ukoliko deca ne budu dolazila na probu, da zatražimo savet, odnosno pomoć opštine za nastale troškove usled izostanka dolaska dece“, naglasio je on.

Predsednik Zajednice srpskih klubova u Beču Luka Marković kaže da je odmah, nakon stupanja na snagu nove uredbe, kontaktirao sve klubove.

„Uredba se mora strogo poštovati. Sve naše manifestacije smo do daljeg otkazali, a probe u klubovima smo sveli na minimum“, kazao je on.

Marković, koji je na nedavnim izborima za skupštinu Privredne komore Beča „prošao“ na listi sektora ugostiteljstva, prenosi i da uredba važi i za ugostitelje.

On kaže da i u ugostiteljskim objektima ne sme biti više od 100 gostiju, zbog čega su neke diskoteke već donele odluku da zatvore pola lokala i tako smanje broj gostiju, ali da probaju da rade dalje.

Marković ističe da je šteta od koronavirusa po turizam u Austriji ogromna, a da je ugrožena i egzistencija ugostitelja.

„Uvođenjem opšte zabrane pušenja u ugostiteljskim objektima već nam je bila naneta ogromna šteta, a koronavirus i nova uredba će nas dotući. Zbog straha od zaraze, sve je manje gostiju. Svakodnevno čujem da se neki lokal zatvara. Do sada su ugostiteljski objekti van centra uvek mogli da izdrže više meseci sa negativnim poslovanjem, ali aktuelna situacija im to neće omogućiti“, kazao je on.

Ukazao je da je stav Socijaldemokratskog privrednog saveza, čiji je član, da je sada neophodno usvojiti mere za pomoć opstanku mikro i malih preduzeća, kao što su i ugostiteljski objekti, po primeru nekadašnjeg spašavanja posrnulih banaka.

U Austriji je, prema jutrošnjim podacima, koronavirusom inficirano 302 ljudi.

(Tanjug)