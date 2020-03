BBC: Kako popraviti raspoloženje u teškim vremenima?

LONDON – Pandemija korona virusa primorala je mnoge ljude da ostanu u svojim domovima, granice su zatvorene, a nastupila je i ekonomska neizvesnost.

Kako poboljšati raspoloženje u tako teškim vremenima, ispunjenim stresom i anksioznošću? Na osnovu dugogodišnje saradnje sa psiholozima, Bi-bi-si je ponudio sledeće savete:

1) Pronađite nešto što će vam odvratiti pažnju od negativne situacije – to će vas navesti da prestanete da razmišljate o nedavnim stresnim događajima, što vam takođe može pomoći da brže normalizujete krvni pritisak.

2) Meditacija nije za svakoga – iako mnogi smatraju da su meditiranje i produhovljenost od pomoći u ovakvim vremenima, to za druge nije rešenje, upravo iz prethodno navedenog razloga.

Vežbanje smirenosti naprosto može navesti na razmišljanje o stresnim događajima, umesto da razbistri um.

3) Postavite situaciju u drugačiji okvir – možete li u svakom trenutku, ili svakog dana, da date sve od sebe u stresnim situacijama, na primer, da na adekvatan način vodite računa o higijeni i upražnavate socijalno distanciranje? To je svakako bolje od usredsređivanja na ishod nad kojim nemate kontrolu, što bi bio slučaj kada biste sebi rekli „Neću i ne mogu da se razbolim“. Usredsređenošću na ono nad čim imate kontrolu može smanjiti anksioznost.

4) Ne budite opsednuti pozitivnošću ili osećanjem sreće – iako to može delovati nelogično, aktivna potraga za srećom može dovesti do suprotnog efekta. Što smo više usredsređeni na sopstveno osećanje sreće, manje smo fokusirani na sreću ljudi oko sebe, što, kako se pokazalo, može doprineti osećanju izolovanosti i isključenosti, a postoji i povezanost između potrage za srećom i osećaja da vreme „curi“.

5) Fokusirajte se na male stvari koje vas čine srećnim – možete izdvojiti deset minuta svog vremena da odgovorite na sledećih šest pitanja: Koja iskustva, koliko god bila obična, su vam pričinila zadovoljstvo? Kakve povratne informacije i pohvale ste dobili? U kojim trenucima ste imali mnogo sreće? Šta su vaša dostignuća, koliko god bila mala? Šta vas je navelo da osećate zahvalnost? Na koji način izražavate ljubaznost?

6) Pospremite stan – ukoliko se nalazite u karantinu, to može biti dobra prilika da svoj životni prostor učinite urednim. Ovo donosi mnoge prednosti, jer nas neuredno okruženje sprečava da se usredsredimo na zadatke, slično kao što je ustanovljena povezanost između nereda u spavaćoj sobi i problema sa snom. Međutim, uredan životni prostor takođe ne odgovara svakome. Na primer, patološki sakupljači raznoraznih predmeta to čine da bi pospešili osećaj udobnosti i sigurnosti, a stvaranje urednog okruženja kod njih izaziva suprotno

7) Pronađite ravnotežu u korišćenju društvenih mreža – iako se čini da su prepune loših vesti, društvene mreze za mnoge od nas predstavljaju način da dođemo do najnovijih informacija i ostanemo u kontaktu sa prijateljima i svojim voljenima. Ipak, time što ćete držati telefon izvan spavaće sobe ili sebi odrediti period vremena kada nećete gledati u neki od ekrana moze vam pomoći da uspostavite ravnotežu između negativnosti i dobrih strana društvenih mreža.

8) Napustite grad – ako živite u gradu, jedna od mogućnosti je da odete iz njega na kraće vreme, ali jedino ako to možete učiniti uz bezbedno socijalno distanciranje i očuvanje svog, kao i tuđeg, zdravlja.

Ljudi koji žive u gradovima u veoma visokom procentu pate od poremećaja raspoloženja, a gledanje u vodu i plavetnilo neba može odagnati lošu volju.

Ukoliko je veća za samo 20 do 30 procenata, vidljivost površine plave boje može vas dovesti iz stanja umerene u stanje blaže uznemirenosti, pokazuje jedan naučni rad iz 2016. Zanimljivo je da ovo ne važi za zelenu boju, pa se može zaključiti da je boravak na moru korisniji od boravka na selu.

(Tanjug)