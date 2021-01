Bedinfild: Bajden planira da izloži optimističku viziju SAD

VAŠINGTON – Novoizabrani američki predsednik Džo Bajden planira da u svom uvodnom obračhanju u sredu izloži „pozitivnu, optimističnu“ viziju zemlje i da „pokuša da okrene stranicu o podeli i mržnji u poslednje četiri godine“ izjavila je Bajdenova pomoćnica i direktorka dolaznih komunikacija Kejt Bedingfild.

Ona je za ABC rekla da će novi američki lider „postaviti put napred koji zaista poziva sve nas da radimo zajedno“ i da je to ono što Amerikanci žele.

„Oni žele vladu koja je ponovo usredsređena na to da oni rade ispravno i da im pomaže u svakodnevnom životu. Osamdeset i jedan milion Amerikanaca glasao je za izabranog predsednika Bajdena delimično i zato što je on postavio viziju ove zemlje koja nas dovodi do tačke u kojoj možemo da radimo zajedno“, rekla je ona.

Bajden bi trebalo da bude inaugurisan na ceremoniji na zapadnim stepenicama američkog Kapitola 20. januara u podne, međutim Glas Amerike upzorava da će ovog puta ta ceremonija biti opterećena napetošću nakon što su 6. januara u Kongres upale hiljada pristalica predsednika Donalda Trampa.

Hiljade pripadnika Nacionalne garde i drugih pripadnika snaga reda već su stacionirane oko zgrade Kongresa kako bi sprečile eventualno nasilje, ali Bedingfild kaže da je plan da izabrani predsednik Bajden 20. januara stavi ruku na Bibliju sa svojom porodicom, napolju na strani Kapitola.

„Nema sumnje da smo, naravno, u nestabilnom vremenu. Moramo samo da pogledamo šta se priča po društvenim mrežama o mogućnosti daljih protesta“, upozorila je Bedinfild.

Bedingfild je rekla da od poneđeljka Bajdenov tranzicioni tim održava svakodnevne sastanke sa odlazečhim vođama za nacionalnu bezbednost i sprovođenje zakona kako bi osigurao spremnost za bilo kakav scenario koji bi mogao da nastane 20. januara.

Ona je rekla da Bajdenov tim „ima puno poverenje u Tajnu službu Sjedinjenih Država i njihove partnere koji večh više od godinu dana rade na planiranju da omoguće bezbednost.

Budući šef osoblja Bele kučhe Ron Klajn rekao je u subotu uveče da Bajden „preuzima mesto predsednika u trenutku duboke krize za američku naciju koja se suočava sa četiri preklapajuće i složene krize – sa Kovidom 19, ekonomskom krizom, klimatskom i krizom rasne ravnopravnosti.

Prema rečima Klajna, Bajden će odmah preduzeti mere i „potpisati na desetine uredbi, predsedničkih memoranduma i direktiva agencijama kabineta u ispunjavanju obečhanja koja je dao“.

Klajn je rekao da će na dan inauguracije Bajden potpisati desetak uredbi za borbu protiv četiri krize, „vratiti ljudskost u naš imigracioni sistem i učiniti da vlada funkcioniše za narod“.

Među njima će, rekao je Klajn, biti naređenja da se „produži postojeća pauza kod plaćanja studentskih zajmova i kamata za milione Amerikanaca sa federalnim studentskim zajmovima“, da se SAD ponovo pridruže Pariskom sporazumu o klimatskim promenama i da se ukine zabrana muslimanima da ulaze u SAD.

Klajn je rekao da će novi predsednik zatražiti od Amerikanca da nose maske za lice 100 dana kako bi se sprečilo širenje koronavirusa i učiniće masku obaveznom u federalnoj imovini i na međudržavnim putovanjima.

Rekao je da će Bajden narednih dana izdati druge uredbe za borbu protiv virusa koji je ubio skoro 400.000 Amerikanaca i za ubrzanje vakcinacije.

(Tanjug)

