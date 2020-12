Bejbi bum zbog policijskog časa? U užasnoj godini rekordan broj beba

Proteklog vikenda u GAK Narodni front rođeno je 46 beba – 25 dečaka i 21 devojčica, od početka godine 7.245 beba, kaže direktor te klinike Željko Miković.

On je za RTS rekao da se do kraja godine očekuje da bude rođeno 7.800 beba, što je najveći broj novorođenčadi za poslednjih 20 godina.

Da li je policijski čas doprineo bebi- bumu?

Budući da je prošlo više od devet meseci koliko smo suočeni sa epidemijom virusa korona u Srbiji, ove ohrabrujuće brojke o bebi-bumu tokom novembra u ova dva porodilišta logično navode na zaključak da su izolacija i doba policijskog časa doprinela zbližavanju parova i ostvarivanja potomstva.

Istina je, na žalost ipak drugačija, mada, još postoji nada jer će se te „bebe iz policijskog časa“ tek rađati. To ćemo videti uskoro, do kraja ove godine, jer podsetimo, policijski čas trajao je od 15. marta do 6. maja ove godine.

Premda javnosti još nisu dostupne informacije o broju rođenih tokom novembra u Srbiji, uporedni podaci Republičkog zavoda za statistiku pokazuju da je u pojedinim mesecima 2020. bilo više novorođenih u odnosu na isti period protekle godine.

Tako je u januaru i septembru ove godine rođeno 200 beba više nego u 2019. godini, dok smo u junu imali 400 više novorođenih u odnosu na jun prošle godine, prenosi „Blic“.

Kako se došlo do ovakvih rekorda u dva najveća naša porodilišta

Ipak, još je rano za sumiranje podataka i donošenje zaključka o tome da li je izolacija doprinela povećanju broja beba u Srbiji, a ono što je neupitno jeste da postoje i drugi opravdani razlozi zbog kojih su u proteklom periodu dva najveća beogradska porodilišta oborila rekorde u broju porođaja.

Naime, kako objašnjava direktor Klinike u Višegradskoj prof. dr Aleksandar Stefanović, ova ustanova skoro od početka epidemije radi znatno više kada su u pitanju trudnice, porođaji i novorođenčad. Smatra da je sigurno jedan od razloga to što su porodilišta u kliničko-bolničkim centrima u Beogradu pretvorena u kovid bolnice i tako, bez porodilišta, rade već dugi vremenski period tokom ove godine.

– Divno bi bilo da je ovako povećan broj porođaja realna slika na nivou Beograda i čitave Srbije, ali moramo imati u vidu da neke ustanove u Beogradu koje imaju porodilišta nisu obavljale porođaje zbog rada u kovid sistemu – napominje prof. dr Stefanović.

Što se „beba iz policijskog časa“ tiče, evo šta kaže:

„Moguće da je izolacija, smanjenje kontakata, ostanak u kući, unutar porodice na neki način doprineo povećanju broja beba u Srbiji ove godine, ali bilo je tu i straha od trudnoća u ovom periodu i faktora koji nisu išli na ruku povećanju nataliteta. Teško je proceniti da li je epidemija korona virusom imala uticaja na broj beba“.

Za takav zaključak, kaže, ipak treba sačekati godišnji izveštaj svih porodilišta u Srbiji.

– U svakom slučaju, jako nas raduje ovoliki broj porođaja u našoj ustanovi, kao i želja i hrabrost naših sadašnjih i budućih majki da imamo što više beba u Srbiji i u ovim uslovima. Važno je znati da korona nije virus koji pogađa trudnice u većoj meri u odnosu na druge, pa prema tome, uz normalnu i pažljivu kontrolu trudnoće, sve se može lepo završiti. Pogotovo što dosadašnje studije nisu dokazale nikakvo štetno dejstvo ovog virusa na plod – podseća prof. dr Stefanović.

