Bela kuća zatražila medjunarodnu istragu o poreklu korona virusa

Medjunarodna istraga o poreklu korona virusa u Kini mora biti „jasna i temeljna“, izjavila je danas portparolka Bele kuće Džen Psaki (Jen).

„Neophodno je da dodjemo do suštine stvari o pojavi pandemije korona virusa u Kini“, rekla je portparolka uoči početka terenske istrage stručnjaka Svetske zdravstvene organizacije (SZO).

Prema njenim rečima, Vašington će proceniti verodostojnost izveštaja o istrazi kad bude završena i iskoristiti „informacije koje su američke obaveštajne službe prikupile i analizirale“ na tu temu.

Tim od deset medjunarodnih naučnika SZO stigao je kineski grad Vuhan polovinom januara.

Naučnici će posle perioda karantina, početi istragu o poreklu korona virusa koji se prvi put pojavio u Vuhanu.

(Beta)

