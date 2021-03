Beograd protiv desetodnevnog policijskog časa

Pobedu na virusom kovid-19 može da nam donese samo striktno poštovanje postojećih mera uz ubrzanu vakcinaciju, a nove zabrane, zatvaranje društva i policijski čas na deset dana nisu rešenje, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić.

On je istakao da samo ubrzana vakcinacija omogućava da se zaštiti javno zdravlje a da istovremeno privreda radi a da zemlja živi.

„Nove zabrane, zatvaranje društva i policijski čas na deset dana nisu rešenje i ne mogu da prihvatim da će virus nestati samo ako zatvorimo beogradske ugostitelje i sprečimo ih da rade”, rekao je Goran Vesić u jutarnjem programu Studija B.

Kako je prenela Gradska uprava, Vesić je dodao da mu smeta što se, kako kaže, u delu javnosti napada samo Beograd i tvrdi se da se u glavnom gradu ne poštuju mere.

„To nije tačno. Beograd je grad u kome se najviše poštuju mere, naše inspekcije i komunalna milicija izrekli su najviše kazni, više od svih drugih lokalnih samouprava zajedno, a samo u Beogradu i Nišu je neko krivično odgovarao za organizovanje korona žurke. Svi pričaju o koncertu Crvene jabuke u Beogradu zbog čega su organizatori kažnjeni i treba da odgovaraju. Ali nikome ne smetaju žive svirke na Kopaoniku i Zlatiboru koje se organizuju svako veče, kao ni koncerti istih grupa širom Srbije“, rekao je Vesić.

On je naveo da je većina zaraženih u poslednjih mesec dana došla sa planina.

„I svi znaju da su tamo kafane i restorani radili celu noć, i posle 20 sati, ali zato sada treba zatvoriti beogradske ugostitelje koji su poštovali mere i koji su radili samo do 20 sati”, rekao je Vesić.

On je istakao i da je u Beogradu vakcinisan svaki četvrti punoletni stanovnik a revakcinisan svaki osmi.

„Najuspešniji smo u Srbiji jer se mi kao grad bavimo vakcinacijom. Prvi smo napravili kol centre, pozvali preko 200 hiljada ljudi na vakcinaciju, prijavili za vakcinaciju preko 55 hiljada ljudi, prevezli na vakcinaciju preko osam hiljada najstarijih sugrađana, prvi organizovali mobilne ekipe za vakcinaciju po selima i prvi organizujemo vakcinaciju po kompanijama. Zato imamo preko 50 odsto vakcinisanih građana u populaciji preko 65 godina starosti“, naveo je Vesić.

Podsetio je da je Beograd sam štampao brošure o tome kako građani treba da se ponašaju posle vakcinisanja i deli ih na punktovima, a prvi je odštampao brošure na romskom jeziku, navodeći od ponedeljka počinje beogradska medijska kampanja za vakcinaciju.

„Sve to radimo sami, a nisam siguran da je formalno to naš posao. Umesto to pričamo o zabranama, hajde da se bavimo vakcinacijom. Da, recimo, vidimo, recimo, kada će svi izabrani lekari opšte prakse da pozovu svoje pacijente da se vakcinišu”, pitao je zamenik gradonačelnika Beograda.

On je ponovio da uvođenje policijskog časa znači da će samo u sektoru usluga 40.000 ljudi u Beogradu da ostane bez posla.

„To znači da 40.000 porodica ostaje bez prihoda. Skraćenje radnog vremena do 17 ili 18 sati znači da jedna smena ostaje bez posla. Čisto da se zna kada se predlažu neke mere da to košta radnog mesta hiljade ljudi. Već godinu dana čitave profesije kao što su muzičari, zaposleni u turizmu, oni koji rade u noćnim klubovima, oni koji proizvode suvenire i mnogi drugi su bez posla. Njihove porodice nemaju od čega da žive a njihova deca očekuju da imaju ono što i sva druga“, rekao je Vesić.

On je dodao da je to ozbiljan društveni problem o kome mora da se govori.

„Grad Beograd će poštovati sve mere koje se donesu, mada niko da primeti da su i naši komunalni miliconeri i gradski inspektori malo umorni jer rade svaku noć već godinu.

