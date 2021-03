Beogradski Irski Festival od 12. do 21. marta

BEOGRAD – Deveti Beogradski Irski Festival (BIF) biće održan u nedelji praznika Svetog Patrika, od 12. do 21. marta, na različitim lokacijama u gradu, javljeno je iz direkcije te umetničke manifestacije.

Ovogodišnje izdanje Beogradskog Irskog Festivala maksimalno je prilagođeno propisanim merama Vlade Srbije, tako da će biti mešavina onlaj i uživo sadržaja na otvorenom prostoru, kao i projekcija filmova u Kinoteci i UK Parobrod.

„Iako je naš festival poznat po tradicionalnom gostovanju međunarodnih i irskih umetnika, ove godine zbog pandemije korona virusa nismo u mogućnosti da uživo spojimo ekstrovertne Kelte“ istakao je Jaš Kaminski, direktor festivala.

„Ipak, potrudili smo se da napravimo zanimljiv program koji će se odvijati na otvorenom i zatvorenom prostoru (uz dozvoljen broj posetilaca), kao i online“.

Najviše pažnje će privući „Velika knjiga Irske“ (The Great Book Of Ireland), antologijsko delo koje obuhvata rad 9 kompozitora, 121 umetnika i 144 pesnika koji su slikali, crtali i pisali direktno na pergamentu.

Izložba ovog umetničkog remek dela otvara se u subotu 13. marta na Savamala Promenadi, dok se dokumentarni film o istoj može pogledati četiri dana kasnije u Kinoteci ili pak online u toplini svog doma.

Filmski program se održava u UK Parobrod i Kinoteci – od celodnevnih projekcija svih filmova snimljenih po motivima 19 scenskih komada Semjuela Beketa, do dokumentaraca kao što su „The Hunger“ (čiju naraciju vodi čuveni Liam Neeson) i „Seamis Heaney And The Music Of What Happens“ o nobelovcu Šimusu Hiniju, do irskog kandidata za Oskara, maestralnog ostvarenja „Arraćt“, kao jedan od tri filma koji će se strimovati putem IFI internacionalnog striming servisa, nove online platforme Irskog Filmskog Instituta.

Svaki film po Beketovim dramama ima različitu postavku i režiju sastavljenu od glumaca iz pozorišta, filma i drugih polja, među kojima su i dramski umetnici istaknuti u radu na Beketovim komadima.

Tako su na repertoaru “Katastrofa” u režiji pisca Dejvida Memeta, gde igraju Džon Gilgud i dramski autor Harold Pinter, “Ohajo Impromptu” – igra Džeremi Ajrons, “Ne ja” Nila Džordana, “Dah” Demijana Hirsta, “Predstava”, gde glumi Alan Rikman, “Krapova poslednja traka” sa Džonom Hartom, reditelja Atoma Egojana, “Poslednji čin” u kome igra Majkl Gambon, u režiji Konora Mekfirsona, i na kraju “Čekajući Godoa” .

Projekat svih filmova je realizovao Majkl Kolgan, bivši umetnički direktor Gejt teatra u Dablinu i producirao ga uz pomoć Alana Malounija (Parallel Films) za RTE, Nacionalnu irsku televiziju, Kanal 4 i Irish Film Board.

Na programu su dva dela Beketa, osim ranog i neizvođenog rada “Eluterije”, što bi bila 20. drama.

Pored pozorišnog komada „Disco Pigs“ i izložbi irsko-dorćolskog fotografa Deana Coady-ja i umetnice Biljane Vuković, Beogradski Irski Festival je u svoj program uvrstio i tradicionalno Ozelenjavanje – Palata Albanija, Hotel Moskva, fontana na Slaviji, Brankov most, Most na Adi, Stari most, Glavna Pošta, Ambasada Kanade i nedavno otvoreni Narodni muzej postaće zeleni.

(Tanjug)

