Beogradski irski festival onlajn i na otvorenom

BEOGRAD – Usled novouvedenih mera Kriznog štaba i Vlade Srbije, a zbog pogoršane epidemiološke situacije, Beogradski Irski Festival nastavlja sa svojim onlajn i programom na otvorenom prostoru, najavili su organizatori.

Fascinantna izložba Velike Knjige Irske (The Great Book Of Ireland) održava se na prelepom keju Savamala Promenade, dok se Beograd večeras pridružuje svetskim metropolama u Ozelenjavanju.

Pored Njujorka, Londona, Bostona, Sidneja i Moskve i na?a prestonica će zablistati zelenim sjajem u čast proslave Dana Svetog Patrika!

Palata Albanija, Hotel Moskva, Narodni muzej, Brankov most, Most na Adi, Stari most, Fontana na Slaviji, Kanadska Ambasada i Glavna Pošta pozeleneće povodom čuvenog irskog praznika, kao deo #GlobalGreening projekta.

Sve online projekcije filmova odr?avaju se u planiranim terminima, a posebna poslastica za fanove je Foto takmičenje na temu: Keltske veze između Srbije i Irske i šta vam zelena boja govori ovog proleća.

Nagrade za obe kategorije su luksuzni vikend za dve osobe u Lu?tici (Crna Gora) kao i avio karte za isti.

Iako je ovogodišnji BIF maksimalno prilagođen merama Vlade Republike Srbije, direktor festivala Jaš Kaminski morao je da menja program „u hodu“

„Kao rezultat novih mera Vlade Republike Srbije radi ublažavanja trećeg talasa Korona virusa, deo našeg programa koji je trebao da se održi u zatvorenom prostoru pretrpeo je promene. Kreirali smo program 9.festivala tako da omogućimo održavanje događaja u okviru neophodnih restrikcija, te pozivamo sve da nastave da uživaju u online i sadržajima na otvorenom prostoru“ kazao je Kaminski.

(Tanjug)

