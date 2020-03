Strašno: „Biće dobar posao ako zadržimo broj mrtvih ispod 100.000“ (video)

Američki predsednik Donald Tramp odlučio je da produži preporuku socijalnog distanciranja širom zemlje za 30 dana, do kraja aprila, prenose mediji.

Tramp je ovu meru doneo nakon što su stručnjaci upozorili na opasnost od širenja koronavirusa, kao i na to da bi vrhunac broja žrtava na dnevnom nivou mogao da bude dostignut tek za dve nedelje.

Milioni Amerikanaca biće zaraženi koronavirusom a moglo bi da umre između 100.000 i 200.000 ljudi u SAD, izjavio je ranije vodeći epidemiolog u SAD Entoni Fauči, a na današnjoj konferenciji Tramp je, prenosi CNN, rekao da bi, ukoliko broj žrtava bude manji od 100 hiljada, to značilo da je „urađen dobar posao“.

Trump claims he didn't realize until today that 2.2 million Americans might have died if people didn't start social distancing (the study that number is based on was widely publicized and published nearly 2 weeks ago) pic.twitter.com/judbBtxdaq

— Aaron Rupar (@atrupar) March 29, 2020