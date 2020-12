Bil Gejts kaže da je ovaj lek šansa da ubijemo koronu

Američki milijarder i filantrop Bil Gejts na Tviteru je ponovo poručio da je lečenje imunoterapijom ili monoklonskim antitelima najbolja šansa da pobedimo koronu, odnosno tretman koji zasad najviše obećava.

Lečenje monoklonskim telima je malo poznat tretman koji je spasao od koronavirusa i američkog predsednika Donalda Trampa. Gejts je u svojoj objavi na Tviteru dodao i da kanadki naučnici rade na tome da ovaj “lek koji bi mogao da spase živote” bude dostupan ljudima u celom svetu.

Studije su pokazale da takva terapija, ako se primeni na vreme, može da smanji stope hospitalizacije i do 70 odsto i na taj način spasi živote, posebno među onim grupama koje su u većem riziku od razvoja težeg oblika infekcije kovid-19. Ipak, čini se da malo ljudi, ali i zdravstvenih radnika zna za ovu metodu, kako je pisao CNN.

Monoclonal antibodies are one of the most promising treatments we have for COVID-19, thanks in large part to R&D by Canadian scientists. Because of their generosity, people all around the world will have access to this potentially lifesaving treatment. https://t.co/2flhbV7e4n

