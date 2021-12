Bila Gejtsa zabrinuo omikron – otkazao godišnji odmor

Bil Gejts otkazao je svoje planove za godišnji odmor zbog širenja omikron soja korona virusa.

„Baš kad se činilo da će se život vratiti u normalu, mogli bismo ući u najgori deo pandemije“, napisao je Gejts na Tviteru.

Just when it seemed like life would return to normal, we could be entering the worst part of the pandemic. Omicron will hit home for all of us. Close friends of mine now have it, and I’ve canceled most of my holiday plans.

— Bill Gates (@BillGates) December 21, 2021