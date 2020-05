„Bilo bi iznenađenje da virusa i dalje bude u junu“

Postupno izlazimo iz epidemijskog talasa, naredne dve nedelje je još očekujuće prisustvo virusa, a posle toga će se sve manje otkrivati, uveren je epidemiolog dr Predrag Kon.

On je rekao da ne bi bilo iznenađenje da virusa još ima u 11. i 12. nedelji, ali da bi bilo iznenađenje da ga ima i dalje u junu.

„Ne možemo još reći da ne postoji rizik od širenja, možda je rizik manji od naglog širenja. Upravo ovo kretanje omogućuje virusu opstanak. Ovo nije iznenađenje što se virusa tiče, on će uvek tražiti gde može da opstane, ako je to u selima, to je u selima. Jedini problem je što se tamo teško veruje da to može da se desi, ne prijavljuje se na vreme i onda dođu teški slučajevi. Nismo uspeli da ubedimo ljude da treba da se smanje kontakti, pa su mislili odlaskom na drugo područje da će to izbeći“, rekao je Kon za Prvu TV.

Na pitanje da li postoji sukob politike i mera, imajući u vidu neslaganje oko mera za praznike, Kon je rekao da nije reč o sukobu, već usaglašavanju mišljenja.

Kaže da je izdvojeno mišljenje profesora Nestorovića, a da se on nije slagao sa popuštanjem, ali da nije bilo smisla da ponovo daje ostavku.

Jedno od pitanja po kojem je bilo naslaganja bili su i vrtići, a Kon ističe da je svima jasno da se ekonomski moramo pokrenuti,

„Ekonomija je dominantno bitnija od držanja da rizika baš nimalo nema. Mi ćemo morati da uđemo da živimo u jednom prihvatljivom riziku i da se ponašamo u skladu sa tim. U sklopu svega toga mislim da je dosta vremena prošlo i da smo dosta svega naučili. Izlazimo iz toga, sad imamo poziv na svest“, rekao je i dodao da zabrana okupljanja neće biti ukinuta, te da će neke mere biti ponovo uvođene ako to bude bilo neophodno.

A kako bi izgledao srpski scenario da nije bilo oštrih mera, na to Kon kaže:

„Umesto zabrane kretanja i oštrih mera, hiljade mrtvih bi probudilo svest. Ono čega treba da se plašimo je da tih 5 do 10 odsto ljudi koji ne prihvataju autoritet ne počnu da utiču na druge pričom da ovo ništa nije bilo, da ignorišući to utiču na ostale. To se nadam da će disciplinovana većina znati da odbije“.

Mnogi, kaže, misle da je virusa bilo i pre nego što je registrovan, ali ja on skeptičan.

Nadzora je bilo i u februaru, pa bi to značilo da se virus „povampirio“ tek u martu, a to je teško verovatno, kaže Kon.

On je istakao da smo 2009. godine imali sreće, te da je virus izazvao blagu pandemiju, imali smo više vremena da se pripremimo i rezervu lekova i plan za nabavku vakcina.

„Model je da čitavo društvo energičnije reaguje. Sada je slično urađeno, formiran krizni štab. Efikasnost ovoga puta je bila impresivna. Svojevremeno sam 2010. ministru predlagao da imamo operativnu grupu za sve epidemiološke situacije, ali je on posle dao ostavku, bila je afera vakcina i praktično je celokupan taj rad na pripremi za pandemiju bačen. Ovo nas je sad udarilo neočekivano“, kaže Kon.

(Tanjug)