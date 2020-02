Bolna istina: svet NIJE spreman za epidemiju koronavirusa (video)

Svet „jednostavno nije spreman“ da se suoči sa epidemijom korona virusa, rekao je danas stručnjak koji vodi zajedničku misiju Svetske zdravstvene organizacije i Kine, istovremeno je pozdravio rad Pekinga na suzbijanju širenja bolesti.

#Coronavirus: the Director General of Health announces 3 new confirmed cases in #France

One of the infected patients died in Paris at night pic.twitter.com/77JliqaqvK

— NRao (@kamireddynrao) February 26, 2020