Boris Džonson prebačen na INTENZIVNU NEGU

Britanski premijer Boris Džonson prebačen je na odeljenje intenzivne nege, javlja BBC.

Džonson je juče primljen u bolnicu, jer je i posle 10 dana od prvih simptoma korona virusa imao visoku temperaturu. On je zatražio od ministra spoljnih poslova Dominika Raba da ga zameni „gde je neophodno“, naveo je njegov portparol.

Portparol je naveo da je Džonson pomeren na intenzivnu negu na preporuku lekara i da ima „izuzetnu negu“.

„Od nedelje uveče, premijer je bio pod brigom lekara u bolnici Sent Tomas, u Londonu, pošto je primljen zbog upornih simptoma koronavirusa.

„Tokom podneva, njegovo stanje se pogoršalo, i na preporuku lekara on je smešten na intenzivnu negu u toj bolnici“, navodi se u saopštenju.

– Po savetu mog doktora otišao sam u bolnicu na rutinske testove, jer još osećam simptome korona virusa. Dobro sam raspoložen i u kontaktu sam sa svojim timom dok radimo na borbi protiv ovog virusa, a da bi svi bili bezbedni – napisao je Džonson danas popodne na Tviteru.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020