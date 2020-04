Kraljica Elizabeta se obratila naciji: Britanci, pokažite snagu ranijih generacija (video)

Britanska kraljica Elizabeta Druga (93) poručila je građanima te zemlje da će moći da pobede pandemiju korona virusa jedino ako budu rešeni da poštuje mere vlasti o samoizolaciji i zabranama kretanja i okupljanja, zatraživši od građna te zemlje da pokažu snagu prethodnih generacija Britanaca.

Amid the spread of the coronavirus in Britain and around the world, Queen Elizabeth delivered a rare televised message. https://t.co/I0h0TjnUKi pic.twitter.com/jAqHmHAX24

— USA TODAY (@USATODAY) April 5, 2020