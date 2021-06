Boškan otvorio Igre u Novom Sadu

NOVI SAD -Slobodan Boškan, olimpijski šampion u odbojci iz Sidneja uživao je u spektaklu koji su u Novom Sadu priredile Sportske igre mladih.

Novi Sad i čuvena dvorana SPENS bili su mesto sa najviše dečijih osmeha, prijateljstva i ljubavi u Srbiji.

U„srpskoj Atini“ održana su regionalna takmičenja Dunav osiguranje Sportskih igara mladih, sa ekipama iz Sremske Mitrovice, Subotice, Sombora, Zrenjanina, Pančeva, Kikinde, Bezdana i drugih gradova Vojvodine.

Razdragani školarci iz Novog Sada jedva su dočekali dan da najlepša sportska priča stigne u njihov grad i da se takmiče na terenima gde su stasavali brojni asovi srpskog i svetskog sporta.

A posebno oduševljenje kod talentovanih sportista na otvaranju izazvala je maskota lav Viktor i vatromet od konfeta.

„Želim vam pre svega da uživate u takmičenjima, da budete dobri, pobedite, ali i da osetite draž SPENS-a. Ovde su počeli veliki šampioni, u odbojci, košarci, stonom tenisu, streljaštvu, boksu i brojnim drugim sportovima. Na najlepši način iskoristite ovaj poseban dan. Uveren sam da su među vama neki novi šampioni, koji će na velikoj sceni predstavljati naš grad i državu“, izjavio je Slobodan Boškan, koji u riznici medalja sem olimpijskog ima i zlato sa Evropskog i srebro sa Svetskog šampionata i omiljen je bilo gde da se pojavi.

Boškan je dodao da je 2019. u SPENSU, kada je Igre svečano otvorio gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević, video koliko je značaj Dunav osiguranje Sportskih igara mladih.

„Bio sam oduševljen energijom i pažnjom koju Igre privlače kod dece. Ovakva takmičenja su veoma značajna za mališane, da razvijaju sportski duh, takmiče se, da mogu da osete i ukus pobede i poraza, što je bitno za sve koji hoće da se bave sportom. Opet, sa druge strane imamo činjenicu da su u Igre uključene i zemlje regiona, da deca imaju priliku da se takmiče sa vršnjacima iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Mislim da je to izuzetno lepa promocija sporta i druženja koja šalje najlepšu moguću poruku“, rekao je Boškan, koji je nedavno kao trener sjajno predvodio odbojkaše Vojvodine ka tituli prvaka Srbije, overivši plasman u Ligu šampiona.

Na ceremoniji svečanog otvaranja prisustvovali su načelnik Gradske uprave za sport i omladinu Vlastimir Mastilović, generalni sekratar Saveza za školski sport Uroš Savić, predsednik gradskog saveza za školski sport Srđan Prišić, sportski direktor SIM Nemanja Crnić, direktor hale Spens Dragan Milić, a plamen prijateljstva upalili su mladi rukometaši Vukašin Božović i Stefan Ćosić.

Sportski direktor SIM Srbije Nemanja Crnić uručio je majicu Igara Slobodanu Boškanu.

„Posebno smo ponosni na ekipu ,,Sedmica,,. To su dečaci čiji je kapiten Vukašin, dečak koji je sa našim Viktorom nosio baklju prijateljstva. Oni su na neki način ispunili našu misiju, naš cilj a to je da učesnici igara budu deca koja vole sport i koje vole da se druže. A to znači da ne moraju da budu profesionalni takmičari. Vukašin je tako okupio ekipu, to su njegovi drugari iz kraja među kojima se samo dvojica zaista bave rukometnom ali eto to ih nije sprečilo da danas dođu i uživaju sa nama u Novom Sadu“, istakla je Daliborka Delibašić, pr Sportskih igara mladih Srbije.

Takmičenja u Novom Sadu održana su uz maksimalno poštovanje svih epidemioloških mera koje su u borbi protiv korona virusa propisali Vlada Srbije i Gradski Krizni štab.

U Srbiji, Dunav osiguranje Sportske igre mladih, održavaju se pod pokroviteljstvom predsednika Aleksandra Vučića, uz podršku Vlade Srbije. Generalni sponzor je kompanija Dunav osiguranje, a pul sponzora čine i kompanije “Coca-Cola”, UEFA Foundation, Elektroprivreda Srbije, Banka Poštanska štedionica, Naftna industrija Srbije i Podravka Srbija.

Igre se nastavljaju u Priboju, a onda sledi novi spektakl, u Vrelu kod Uba i turnir u malom fudbalu, u rodnom mestu ambasadora SIM Nemanje Matića.

(Tanjug)

