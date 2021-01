Božić u svetu, manje vernika nego prethodnih godina

BEOGRAD – Najradosniji hrišćanski praznik, Božić, po julijanskom kalendaru pravoslavne crkve u svetu obeležile su uz manje vernika nego inače, zbog pandemije koronavirusa.

Pravoslavni vernici Božić su danas, osim u Srbiji, proslavljali i u Crnoj Gori, Severnoj Makedoniji, Rusiji, Belorusiji, Ukrajini, Gruziji, Egiptu, Etiopiji.

Kako prenosi RTS, za razliku od dugogodišnje tradicije, pravoslavni Božić je u Vitlejemu – gde je prema predanju rođen Isus Hrist – obeležen liturgijom iza zatvorenih vrata, u Crkvi rođenja Hristovog.

Ruski patrijarh Kiril služio je liturgiju u Hramu Hrista spasitelja u Moskvi, a u hram se zbog pandemije korone, moglo ući samo s pozivnicom.

Poglavar Ruske pravoslavne crkve kritikovao je vaseljenskog patrijarha Vartolomeja, koji je priznao otcepljenje Ukrajinske pravoslavne crkve, i za to, kako je naveo, dobio Božju kaznu da izgubi Aja Sofiju.

Predsednik Rusije Vladimir Putin Božić je proslavio u novgorodskoj oblasti u Crkvi Svetog Nikole, najstarijoj u zemlji.

„Ljubav Boga prema čoveku nije u tome da mu da sve što on želi, već u nadi i molitvi za one koji su mu najdraži. Ta nada je svetlo koje nas obasja u najtežim trenucima. Srećan Božić!“, rekao je Putin.

Praznik Hristovog rođenja obeležilo je i gotovo četiri miliona vernika Pravoslavne crkve u Gruziji.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.