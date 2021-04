Božović: Još rano govoriti o silaznom trendu obolelih

PODGORICA – Dan nakon što je Ministarstvo zdravlja ublažilo mere u 10 gradova i opština, epidemiolog IJZ Marija Božović izjavile je da je još uvek rano govoriti o silaznom trendu obolelih od korona virusa u Crnoj Gori.

Potvrdila je da se poslednjih dana beleži pad broja novoinficiranih virusom korona, ali je, ukazala je, i zabeležen pad broja zainteresovanih za testiranje u privatnim laboratorijama i u Institutu.

„Ovo je tek početak silaznog trenda u padu novoobolelih“, rekla je i dodala da se nada da će taj trend biti nastavljen.

Do sada je za vakcinaciju, kaže, prijavljeno oko 81.000 građana.

Primećuje da je taj broj svakodnevno veći, i napominje da će biti zadovoljni onda kada većina građana bude iskazala interesovanje za vakcinaciju.

Nauka, pojašnjava ona, kaže da od 65 do 75 posto populacije treba da bude vakcinisano ili da je preležalo infekciju, da bi se stvorio kolektivni imunitet.

„To ne znači da će bolest ili virus potpuno nestati. To sigurno neće biti. To samo znači da nemamo epidemijsko širenje bolesti“, rekla je Božović za Jutarnji program TVCG, napominjući da je do sada vakcinisano oko 23.000 građana, preneo je portal RTCG.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.