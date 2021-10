Britanska kraljica odbila nagradu za stare osobe, smatra da ne ispunjava kriterijum

Britanska kraljica Elizabeta Druga (Elizabeth) odbila je nagradu koju britanski časopis „Oldi“ (The Oldie) dodeljuje starijim osobama ocenivši da ne ispunjava kriterijume, preneo je danas taj list.

List koji za sebe kaže da predstavlja „laku“ alternativu štampi „opsednutoj mladošću i slavom“ otkrio je da je Bakingemskoj palati predložio da svoju nagradu „Stara osoba godine“ (The Oldie of the Year) dodeli 95-ogodišnjoj kraljici, koja je na tronu gotovo sedam decenija.

List je danas preneo pismo odbijanja poslato 21. avgusta iz škotskog dvorca Balmorala gde kraljica boravi krajem leta, a koje je potpisao pomoćnik njenog privatnog sekretara Tom Leng-Bejker (Laing-Baker).

„Njeno veličanstvo smatra da imamo godine koje osećamo i prema tome ne misli da ispunjava kriterijume da prihvati (nagradu)“, napisao je on.

Kraljica je provela period karantina zbog korona virusa u dvorcu Vindzor kod Londona i uprkos spekulacijama da će otići u penziju posle smrti u aprilu njenog supruga Filipa (Philip), Elizabeta Druga u poslednje vreme učestvuje u brojnim javnim angažmanima.

Prošle nedelje vidjena je kako hoda sa štapom, prvi put od 2004. godine.

Filip koji je umro u aprilu u 100. godini, dobitnik je nagrade „Oldi“ za 2011. godinu, za svoj 90. rodjendan.

Nema ništa bolje za moral od podsećanja da godine prolaze i da stara olupina počinje da se raspada, napisao je tada u pismu zahvalnice vojvoda od Edinburga poznat po svom ponekad nediplomatskom humoru. „Ali je ipak prijatno da nas se sećaju“, dodao je Filip.

(Beta)

