Britanski soj korone širi se brzinom svetlosti po Srbiji

Britanski soj virusa korona postao je dominantan u Srbiji i zato imamo povećanje broja obolelih i onih s težom kliničkom slikom, istakla je za „Politiku” profesor dr Tanja Jovanović, virusolog, članica Kriznog štaba za suzbijanje kovida 19 i prodekan za nastavu Medicinskog fakulteta u Beogradu. Ona je naglasila i da se sada virus u velikoj meri javlja kod mladih osoba.

– Sada se ovaj soj virusa pojavljuje u više od 50 odsto slučajeva obolelih. Imamo jednu laboratoriju u Batajnici koja ima PCR aparat koji detektuje samo britanski soj. Oni će uraditi jednu studiju o tome. S druge strane, mi i dalje radimo sekvencioniranje i „jurimo” i druge sojeve. Radimo uzorke iz marta, ali još nije utvrđen kod nas južnoafrički ili brazilski soj virusa – kaže dr Jovanović.

Zbog dominacije britanskoj soja koji se lakše širi, primarijus dr Predrag Kon, epidemiolog i član štaba, naglašava da se razgovara o tome da se uvede obavezno testiranje za sve koji se okupljaju na žurkama i da se za njih pooštre sankcije. Ideja je da se svi učesnici takvih okupljanja testiraju i da se za one koji su pozitivni, koji šire virus, odrede oštrije kazne. Kon je za Tanjug rekao da je na sastanku članova štaba bilo reči i o društvenokorisnom radu za one koji svesno krše mere jer ima puno posla u kovid bolnicama koji ne traži medicinsko znanje.

– To je ozbiljan predlog da se tome pristupi jer boce s kiseonikom zahtevaju fizičku sposobnost, pošto su tu obično mlađi ljudi u pitanju. To je jedno od mogućih razmišljanja. Inače, donete mere nisu dovoljne jer se posle pet dana neće videti njihov efekat – rekao je on.

A da se britanski soj proširio brzinom svetlosti svedoči činjenica da su bolnice krcate obolelima. KBC Zvezdara u Beogradu morao je u potpunosti da se vrati u kovid režim, a neki pacijenti su iz prestonice prevezeni na lečenje u Kruševac i druge gradove.

– Broj zaraženih virusom korona i pregleda u ambulantama stalno raste, kao i broj pacijenata koji zahtevaju lečenje u bolnicama. Čak 30 odsto pregledanih u trijažnoj ambulanti Infektivne klinike zahteva hospitalizaciju odmah. Najveći broj njih zahteva i kiseoničku potporu. Kada pacijenti s nama podele informacije o tome gde su se tačno inficirali, vidimo da je većina imala kontakt s nekim zabavnim sadržajem, kao što su skijališta, turizam, lokali, restorani, proslave.

Uporno ponavljamo da ovo ne može da prođe samo od sebe, samolečenjem. Mora se kod lekara – rekao je docent dr Goran Stevanović, direktor Infektivne klinike Kliničkog centra Srbije.

U najvećoj kovid bolnici u Batajnici trenutno je zbrinuto 900 pacijenata, a prilikom njenog obilaska ministar zdravlja dr Zlatibor Lončar poručio je da situacija u crvenoj zoni ne može da se opiše i apelovao na sve da poštuju mere kako bi se sačuvali životi, spasio zdravstveni sistem i kako bismo se što pre vratili „u normalu”.

On je poručio svima koji misle da virus ne postoji i da građani ne treba da se vakcinišu i da se pridržavaju mera da će kada vide kako izgleda prava borba za život, shvatiti da nisu u pravu.

– Kada budu videli jednog mladog pacijenta, za kojeg je potrebno od šest do osam ljudi da bi ga okrenuli u položaj koji zahteva, pa još više puta dnevno… Da ne pričamo kako je ljudima u skafanderima, u svoj opremi, kako izgleda spasavati ljudske živote… – rekao je dr Lončar.

Direktorka bolnica dr Tatjana Adžić Vukičević rekla je da je u poslednjih 10 dana zabeležen enorman broj prijema, te da nijedan dan nije prošao bez manje od 80 do 90 prijema. Mnogo pacijenata je došlo s teškim kliničkim slikama, koji su morali odmah u intenzivnu negu, dodala je ona.

Iako u javnosti nije bilo mnogo reči o tome, kako „Politika” saznaje, krizni štab je na 69. sednici 5. marta doneo neke odluke koje se tiču ljudi koji su vakcinisani kao i onih koji su oboleli od korone. Odlučeno je da osoba ne mora da bude u kućnoj izolaciji zbog toga što je neki njen član oboleo od korone ukoliko je prošlo više od dve nedelje od kada je primila drugu dozu vakcine ili je prošlo manje od tri meseca od kada je bila zaražena ovim virusom. Ranije je bilo pravilo da svi koji su bili u kontaktu sa zaraženom osobom moraju da budu u karantinu 14 dana. Ovo pravilo je Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” prosledio prethodnih dana zdravstvenim ustanovama širom zemlje.

Treba naglasiti i da će do kraja nedelje preko e-uprave biti omogućene dve nove opcije – poručivanje potvrde o vakcinaciji na imejl i zakazivanje novog termina u slučaju da je neko propustio prvi i drugi termin da primi vakcinu. Do sada se za vakcinaciju prijavilo oko 1.380.000 građana.

(Danijela Davidov- Kesar, Politika)

