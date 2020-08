Broj obolelih u Boliviji premašio 100.000

LA PAZ – Bolivijsko Ministarstvo zdravlja saopštilo je danas da je broj obolelih od korona virusa u toj zemlji premašio 100.000 i procenilo da će pik virusa biti u septembru.

Obolelo je ukupno 100.344 osoba, dok je od početka epidemije preminulo 4.058, prenosi Rojters.

Kako se navodi, broj novih slučajeva raste na zapadu zemlje, a do kraja meseca taj broj bi mogao da dođe i do 130.000 do 150.000 slučajeva.

Prema rečima generalnog direktora svih bolnica u Boliviji Rene Sahonera, broj novih slučajeva porastao je nakon protesta održanih nakon što su izbori, koji su trebali da se održe 6. septembra, pomereni za oktobar.

Proteste su organizovale pristalice svrgnutog predsednika Eva Moralesa.

Dodaje se da je među preminulima od korona virusa sestra Eva Moralesa Ester, a to je na svom Tviteru objavio Morales koji se trenutno nalazi u Argentini i koji je poručio da mu je „Ester bila kao majka“ i da žali što ne može da prisustvuje njenoj sahrani.

(Tanjug)

