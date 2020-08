„Brojka od 100 zaraženih nije realna, moguć karantin za sve koji se vraćaju iz CG“

Jučerašnji podatak da je u Srbiji još 100 osoba zaraženo korona virusom je značajan i ohrabrujući, ali se čini da nije potpuno realan jer se nedeljom manji broj građana javlja u kovid ambulante, izjavio je epidemiolog Predrag Kon.

Kon, koji je član Kriznog štaba, rekao je za TV Prva da se očekuje da broj novozaraženih bude između 100 i 200.

„Virus je još prisutan i on uvek traži put prenosa na drugu osobu jer je to njegov način opstanka“, istakao je Kon i ponovo ukazao na važnost nošenja maski i držanja fizičke distance, jer je to dalo rezultate.

Kon je naglasio da se u Evropi povećava aktivnost virusa i da to može da se desi i u Srbiji.

Epidemiolog nije odbacio mogućnost da za građane Srbije bude uvedena mera karantina po povratku iz inostranstva.

„Naši građani tek ulaze u Crnu Goru, pitanje je šta će biti kad se budu vraćali… Tako da ne bi trebalo nikom da bude iznenađenje ako se uvede mera karantina“, rekao je Kon, ali je istakao da je to njegovo lično mišljenje.

Dr Kon je rekao da se otvaranjem granica povećava i epidemiološki rizik i dodao da svako ko priča drugačije „ne zna šta priča“.

„O tome moramo da raspravljamo. Mere u odnosu na BiH i Crnu Goru su i te kako pod uticajem politike. Neću više o tome da govorim“, rekao je Kon.

(Tanjug)

