Brojne manifestacije u Srbiji povodom Dana Evrope

Dan Evrope, ustanovljen u znak sećanja na početak stvaranja Evropske unije (EU), i ove godine biće obeležen brojnim manifestacijama u Srbiji.

Proslava Dana Evrope počeće večeras svečanim prijemom koji će organizovati šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

Prijem, kojem će prisustvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić, biće organizovan u Skupštini grada Beograda, na čijoj će fasadi, putem 3D video projekcije, moći da se vidi umetnička instalacija studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu i interaktivna izložba „Priče iz Srbije“.

Povodom Dana Evrope, Delegacija EU u Srbiji pripremila je, u saradnji sa DAH Teatrom, umetnički karavan „Evropa je ovde“ koji će od 9. do 30. maja proći kroz 11 gradova Srbije.

Na trgovima tih 11 gradova biće postavljena vrata iza kojih će gradjane čekati umetnici iz evropskih gradova.

Prva vrata biće postavljena sutra u Beogradu, a umetnici će se smenjivati na svakih sat vremena, kako bi publika tokom dana mogla da zaviri u različite gradove EU i da se upozna sa njima.

EU delegacija i DAH Teatar povezaće umetnike i gradjane iz Evrope i sa stanovnicima Novog Sada, Niša, Subotice, Vršca, Pirota, Valjeva, Užica, Negotina, Kragujevca i Kraljeva.

U karavanu će učestvovati umetnici i umetničke trupe iz Danske, Francuske, Holandije, Irske, Nemačke, Austrije, Italije, Rumunije.

Medju njima su medjunarodna pozorišna grupa Teatar OM iz Danske, umetnički kolektiv Voa Polifonik iz Marseja, amsterdamska organizacija ZID Teatar, medjunarodni centar za umetnost i ravnopravnost Smešing tajms iz Irske, narativni cirkus Jana Korb iz Nemačke, rumunsko pozorište Radu Stanca.

Evropski pokret u Srbiji (EPuS), u saradnji sa Medjunarodnim evropskim pokretom (EMI), organizuje povodom Dana Evrope niz manifestacija, kao i prethodnih godina.

Zbog pandemije korona virusa većina aktivnosti će biti onlajn, poput Kviza Foruma mladih i kampanje Zajedno za Evropu, ali će tradicionalna projekcija filma na otvorenom biti održana i ove godine.

Sutra će u parku Manjež biti prikazana projekcija islandskog filma „Poslednji i prvi čovek“ (Last and the first man) iz 2020. godine, zasnovanog na istoimenom naučno-fantastičnom romanu britanskog pisca Olafa Stapledona iz 1930. godine.

Film ukazuje i na evropski značaj spomenika nastalih na prostoru Balkana kao obeležje na Drugi svetski rat, ali ih iznova iščitava i postavlja na značajno mesto na evropskoj kulturnoj mapi, u kontekstu spomenika iz budućnosti.

EPuS će organizovati i štand sa promotivnim materijalima koji će posetiocima pružiti više informacija o EU i njenoj istoriji i kulturi.

U Beogradu će danas i sutra biti održane i brojne manifestacije povodom Dana pobede nad fašizmom u Drugom svetskom ratu, u organizaciji Grada Beograda, Fondacije „Besmrtni puk“ i Ruskog centra za nauku i kulturu „Ruski dom“.

Evropske zemlje sutra slave Dan pobede nad fašizmom i Dan Evrope, u znak sećanja na završetak Drugog svetskog rata u Evropi 1945. godine i početak stvaranja Evropske unije (EU), pet godina kasnije.

Ove godine navršava se 76. godišnjica završetka Drugog svetskog rata i 71 godina od pokretanja inicijative za stvaranje Evropske unije.

U zemljama EU poseban značaj ima Dan Evrope kao dan koji je označio prekretnicu u odnosima evropskih zemalja i otvorio put stvaranju zajednice država na tom kontinentu, dok je u Rusiji težište na proslavi Dana pobede u Drugom svetskom ratu.

Rusija 9. maja organizuje tradicionalnu vojnu paradu na Crvenom trgu u Moskvi, na kojoj prikazuje ruska vojna dostignuća.

Dan pobede nad fašizmom slavi se u znak sećanja na 9. maj 1945. kada je nacistička Nemačka potpisala kapitulaciju u Drugom svetskom ratu.

Dan Evrope je ustanovljen u znak sećanja na deklaraciju francuskog ministra spoljnih poslova Roberta Šumana iz 1950. godine, koja se smatra prvim zvaničnim korakom u nastanku EU.

Deklaracija je bila predlog bivšim neprijateljima, Francuskoj i Nemačkoj, da uspostave novi oblik saradnje koji bi rat medju evropskim narodima učinio nezamislivim.

Predlog je doveo do stvaranja Evropske zajednice za ugalj i čelik 1951. godine, preteče Evropske ekonomske zajednice, odnosno današnje EU.

(Beta)

