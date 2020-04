Čeka li nas bejbi bum nakon izolacije? Evo šta kažu stručnjaci

Kad se uzme u obzir koliki je broj ljudi zatvoren u svojim domovima, logično je zapitati se hoće li nakon ovih teških vremena koronavirusa uslediti globalni bejbi bum. Ipak, čini se da nas istorija uči da nije tako.

Nemoguće je predvideti budućnost, ali može se analizirati kako su druge pandemije kroz istoriju uticale na broj novorođene dece.

Prema onome što možemo videti iz prošlosti, nakon velikih katastrofa obično dolazi do smanjenja broja novorođene dece.

– Epidemiološki podaci iz nekih drugih istorijskih perioda stresa, bilo da je reč o karantinima i epidemijama kao što su to bile ebola ili, na primer, španski grip, bilo da je reč o požarima, zemljotresima ili poplavama, upućuju na to da devet meseci nakon takvih događaja zapravo dolazi do smanjenja broja poroaja – objašnjava dr. Džejmi Majer, specijalista za zarazne bolesti i profesor medicine na Medicinskom fakultetu univerziteta Jejl.

Dodaje i da tek nakon što traumatski period prođe, a to je najranije 10 do 11 meseci nakon epidemije, stopa nataliteta ponovo počinje da raste i vraća se u normalu.