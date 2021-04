Cela Italija od danas u „crvenoj zoni“

RIM – Zbog rizika od širenja epidemije u vreme uskršnjih praznika u celoj Italiji je danas počeo trodnevni karantin, a to znači da je zabranjeno svako kretanje van kuće osim iz opravdanih razloga i uz obaveznu ličnu izjavu, a relaksiranje mera se očekuje 6. aprila.

Svi trgovinski objekti osim prehrambenih, apoteka, trafika i slično su zatvoreni, javio je izveštač Tanjuga.

Inače, svakog petka se preispituju podaci i ministar zdravlja na osnovu njih donosi odluku u koju zonu prelazi koji region, s tim što region mora da provede u istoj dve nedelje, dakle ne može da se pređe recimo iz crvene u narandžastu zonu posle jedne sedmice.

Stanovnici Rima su do danas bili u narandžastoj zoni, a to znači da su mere bile malo relaksiranije, i da su prodavnice, i to ne samo one prehrambene, bile otvorene.

Barovi i restorani su i dalje zatvoreni, ali je prethodnih dana postojala mogućnost dostave, kao i da se kupi kafa ili hrana „za poneti“, slično kao i u Beogradu.

Građanima Rima je bilo zabranjeno kretanje van opštine prebivališta osim iz opravdanih razloga, a u okviru iste opštine bila je dozvoljena samo jedna kućna poseta u toku dana i to samo za dva lica koja ne pripadaju tom domaćinstvu.

Zatvoreni su bioskopi, pozorišta, muzeji i ne održavaju se kulturne manifestacije.

Maske su u Italiji obavezne i na otvorenom i u zatvorenom prostoru, svuda je obavezna fizička distanca, a već nekoliko meseci je na snazi zabrana kretanja od 22 časa do 5 ujutru.

Prema poslednjim podacima, u Italiji je ukupno vakcnisano 10.846. 621 ljudi, od toga 7.458.149 prvom dozom, dok je 3.388.472 njih revakcnisano. Juče je vakcinisano 69.963 Italijana.

Kampanja vakcinacije ne protiče kako je očekivano, delimično zbog nedovoljnog broja pristiglih doza, a delimično zbog nedovoljno logističkih kapaciteta pojedinih regiona, kao što je Lombardija.

U Italiji se imunizacija sprovodi vakcinama proizvođača Fajzer, AstraZeneka i Moderna, a tokom aprila se očekuje da će biti dostupna i Džonson i Dzonson, a građani nemaju mogućnost izbora vakcine.

Inače, Italija uvodi obavezan petodnevni karantin za sve koji dolaze ili se vraćaju iz zemalja EU, a takođe putnici će morati da se testiraju na korona virus pre nego što napuste zemlju, kao i nakon što se završi petodnevni karantin.

(Tanjug)

