Četvrta žrtva koronavirusa u Srbiji

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar potvrdio je danas da je umrla žena stara 60 godina od posledica zaraze koronavirusom.

To je četvrta žrtva korona virusa u Srbiji.

Lončar je za RTS rekao da je ona bila dugogodišnji neregulisani dijabetičar i da je preminula juče u popodnevnim časovima.

„Ona je bila na respiratoru od 21. marta, težak oblik, borili su se lekari, ali nažalost nisu useli da pomognu“, rekao je Lončar.

On je apelovao na građane da budu bez kontakta, kod svojih kuća i da poslušaju savete stručnjaka.

„Da ne bismo dolazili u ovu situaicju, to je jedini način“, rekao je Lončar.

Do juče je na respiratorima bila 21 osoba, a Lončar kaže da su to teški pacijenti i da bitnijih promena do jutros nije bilo.

Govoreći o stanju dve bebe koje su zaražene, on je rekao da su dobro i bez ikakvih problema.

„Nastavlja se njihovo praćenje, radi se sve što je neophodno, one su pod budnim okom lekara“, rekao je Lončar

(Tanjug)