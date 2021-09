CG: Broj vakcinisanih građana protiv kovida porastao

PODGORICA – Broj vakcinisanih građana protiv korona virusa porastao je otkako su na snagu stupile strože epidemiološke mere, izjavila je danas za Radio Crne Gore doktorka podgoričkog Doma zdravlja Slađana Račić.

Kako je doktorka navela, samo je u Podgorici u poslednjih nedelju dana vakcinisano hiljadu građana više nego u prvih deset dana septembra, prenosi RTCG.

„Od 11. do 17. septembra u Podgorici imunizovano je 6.860 osoba, od toga 4.950 prvom dozom vakcine. Verujemo da je to rezultat odgovornosti građana koji žele da se zaštite i da normalno žive i rade, ali je to takođe i pokazatelj da propisane mere daju rezultate“, ističe Račić.

Ona je pojasnila da se vakcinalni punkt Muzički centar pretvara u patronažni stacionar gde će kovid pacijenti sa blagom i umerenom kliničkom slikom primati terapiju, jer se na taj način želi pomoći Jedinici za patronažu koja dnevno obiđe i do 700 bolesnika.

Kako je saopšteno iz Doma zdravlja, građani Podgorice od ponedeljka mogu da se vakcinišu u zdravstvenom objektu Centar koji se ponovo otvara.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.